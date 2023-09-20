В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Торпедо» будет принимать «Витязь». Игра пройдет на «Стадионе Нагорный» 20 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Торпедо» — «Витязь»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

С началом регулярного сезона некоторые хоккейные эксперты высказывали свое мнение, что «Торпедо» может стать основным поставщиком неожиданных новостей. Так оно и случилось.

Дружина Ларионова по делу выдавала самые куражные матчи и после первых нескольких сыгранных поединков возглавляла таблицу западной конференции.

Но в последних двух играх случились поражения, которые волжскому клубу нанесли «Ак Барс» (3:4), и «Салават Юлаев» (0:1 ОТ).

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Нельзя говорить, что подобные результаты могут вывести из себя эмоциональную команду из Нижнего Новгорода, но в игре против «Витязя» нужно будет вспоминать, что такое размашистый хоккей по всему периметру площадки.

«Витязь»

«Витязь» является худшей командой западной конференции, имея всего лишь три очка в активе и единственную одержанную победу по буллитам над «Адмиралом».

У Завьялова пока что откровенно не получается достучаться до своих хоккеистов во всех планах. Складывается такое ощущение, что хоккеисты подмосковной команды находят ещё в предсезонке.

Крайне неубедительная игра в обороне, а также максимально большое количество проигранных бесхозных шайб, как у своих ворот, так и по всем льду.

В игре против мощного «Торпедо» гостям нужно будет думать лишь о том, как бы не пропустить в свои ворота много голов ещё до экватора предстоящей встречи.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 1.59, на ничью — 4.70, на гостей — 4.48.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева с первых минут матча начнут демонстрировать свое превосходство.

Альтернативный прогноз: Встреча завершится разгромом приезжего клуба.

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 2.02.

Альтернативная ставка: ИТБ (1) 3.5 с коэффициентом 2.02.