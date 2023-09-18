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    «Металлург» Мг готовится к реваншу в рамках уральского дерби

    «Металлург» Мг — «Автомобилист». Ставка и прогноз (к. 1.98) на хоккейный матч КХЛ 18 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Металлург» Мг — «Автомобилист»
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    Жан-Себастьен Ди
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 18 Сентября 2023 года
    Металлург Мг
  • Магнитогорск
    •  Металлург Мг 17:00 Автомобилист Автомобилист
  • Екатеринбург
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    «Металлург» Мг

    Сами того не желая, магнитогорцы стали участниками главной субботней сенсации. Но даже поражение в недавнем матче не сместило их с первой строчки на Востоке, которую они занимают с 11 очками после семи проведенных встреч.

    На данном этапе чемпионата «Металлург» Мг имеет вторую по силе атаку в конференции — 21 заброшенная шайба — уступая по этому показателю только «Ак Барсу», который улучшил персональную статистику в последнем матче.

    Коэффициенты матча Металлург Мг — Автомобилист

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    В составе команды Андрея Разина лидером по очкам на данный момент является Егор Коробкин (1+5), в то время как главными по заброшенным шайбам остаются Никита Михайлис (3+1) и Семен Кошелев.

    Все прогнозы на КХЛ

    К субботнему матчу «Металлург» Мг подходил с серией из пяти побед, включая победу над «Ладой» 14 сентября (3:2 ОТ), которая далась с большим трудом. Повторить попытку спустя два дня магнитогорцы не сумели, уступив тольяттинцам со счетом 1:3.

    «Автомобилист»

    Екатеринбургский клуб в типичной для себя манере устроил результативные качели, чередуя победные матчи с поражениями, причем даже такими, которые едва ли можно предугадать.

    Но в семи матчах «Автомобилисту» удалось набрать 9 очков и обосноваться на пятой строчке в конференции. Более того, команда Николая Заварухина входит в пятерку лучших на Востоке по игре в нападении. В активе екатеринбуржцев 18 заброшенных шайб при 12 пропущенных.

    12 пропущенных делают «Автомобилист» одним из самых надежных клубов в конференции по игре в обороне, а если говорить об атаке, то у уральцев традиционно делают разницу легионеры — Кертис Волк (3+3), Стефан Да Коста (1+5), Брукс Мэйсек (1+4).

    На неделе «Автомобилист» дважды встретился с «Нефтехимиком», которому минимально проиграл в Нижнекамске (0:1), но взял реванш в Екатеринбурге (4:2). В последнем же матче команда Заварухина уступила «Трактору» (1:2).

    Коэффициенты

    На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.05, а на «Автомобилист» — 2.54.

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    Прогноз

    До матча с «Ладой» «Автомобилист» был единственным, кто сумел отнять очки у «Магнитки». Причем произошло это в самой первой игре сезона, на «Уралец-Арене». И команда Андрея Разина, безусловно, не забыла, как обидно она упустила потенциальную победу.

    Недавнее сенсационное поражение от «Лады» должно встряхнуть магнитогорцев и заставить их вернуться к набору очков уже в ближайшем матче, который еще и содержит нотки принципиальности.

    Ставка

    Результаты «Автомобилиста» говорят о том, что команда далеко отошла от понятия стабильности. И хозяева предстоящей встречи примут это во внимание. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 1.98.

    Ни в одном матче из трех последних «Металлург» Мг не забрасывал более двух шайб, да и в очной игре с «Автомобилистом» 4 шайбы в сумме стали пределом, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — тотал меньше 5 за 2.00.

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    «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 18.09.2023. Прогнозы на хоккей. «Металлург» Мг готовится к реваншу в рамках уральского дерби
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