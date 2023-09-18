В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Металлург» Мг будет принимать «Автомобилист». Игра пройдет на «Арене Металлург» 18 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Металлург» Мг — «Автомобилист»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Металлург» Мг

Сами того не желая, магнитогорцы стали участниками главной субботней сенсации. Но даже поражение в недавнем матче не сместило их с первой строчки на Востоке, которую они занимают с 11 очками после семи проведенных встреч.

На данном этапе чемпионата «Металлург» Мг имеет вторую по силе атаку в конференции — 21 заброшенная шайба — уступая по этому показателю только «Ак Барсу», который улучшил персональную статистику в последнем матче.

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В составе команды Андрея Разина лидером по очкам на данный момент является Егор Коробкин (1+5), в то время как главными по заброшенным шайбам остаются Никита Михайлис (3+1) и Семен Кошелев.

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К субботнему матчу «Металлург» Мг подходил с серией из пяти побед, включая победу над «Ладой» 14 сентября (3:2 ОТ), которая далась с большим трудом. Повторить попытку спустя два дня магнитогорцы не сумели, уступив тольяттинцам со счетом 1:3.

«Автомобилист»

Екатеринбургский клуб в типичной для себя манере устроил результативные качели, чередуя победные матчи с поражениями, причем даже такими, которые едва ли можно предугадать.

Но в семи матчах «Автомобилисту» удалось набрать 9 очков и обосноваться на пятой строчке в конференции. Более того, команда Николая Заварухина входит в пятерку лучших на Востоке по игре в нападении. В активе екатеринбуржцев 18 заброшенных шайб при 12 пропущенных.

12 пропущенных делают «Автомобилист» одним из самых надежных клубов в конференции по игре в обороне, а если говорить об атаке, то у уральцев традиционно делают разницу легионеры — Кертис Волк (3+3), Стефан Да Коста (1+5), Брукс Мэйсек (1+4).

На неделе «Автомобилист» дважды встретился с «Нефтехимиком», которому минимально проиграл в Нижнекамске (0:1), но взял реванш в Екатеринбурге (4:2). В последнем же матче команда Заварухина уступила «Трактору» (1:2).

Коэффициенты

На победу «Металлурга» Мг букмекеры дают коэффициент 1.98, на ничью — 4.05, а на «Автомобилист» — 2.54.

Прогноз

До матча с «Ладой» «Автомобилист» был единственным, кто сумел отнять очки у «Магнитки». Причем произошло это в самой первой игре сезона, на «Уралец-Арене». И команда Андрея Разина, безусловно, не забыла, как обидно она упустила потенциальную победу.

Недавнее сенсационное поражение от «Лады» должно встряхнуть магнитогорцев и заставить их вернуться к набору очков уже в ближайшем матче, который еще и содержит нотки принципиальности.

Ставка

Результаты «Автомобилиста» говорят о том, что команда далеко отошла от понятия стабильности. И хозяева предстоящей встречи примут это во внимание. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит за 1.98.

Ни в одном матче из трех последних «Металлург» Мг не забрасывал более двух шайб, да и в очной игре с «Автомобилистом» 4 шайбы в сумме стали пределом, поэтому в качестве альтернативы рекомендуем ставку — тотал меньше 5 за 2.00.