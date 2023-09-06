В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать «Амур». Игра пройдет во дворце спорта «Мегаспорт» 6 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

На начало сезона «Спартак» получил щадящее расписание с проходными соперниками. Но даже там у московского клуба возникли проблемы. После двух матчей он занимает шестое место на Западе с 2 очками и плюсовой разницей забитых и пропущенных 9:8.

Добиться стопроцентного показателя по набору очков на старте «Спартаку» помешал «Куньлунь» (3:4). На «Мегаспорт-Арене» хозяева устроились на 1:3 по итогам первого периода, а затем предприняли попытку мощного штурма, которая позволила лишь сократить разрыв к одной шайбе.

В том матче за «Спартак» забивали исключительно новички — Михал Чайковски, Николай Голдобин и Павел Порядин. Не дышалось команде Алексея Жамнова свободно и во второй встрече, ведь в гости приехала «Северсталь», для которой не существует ни рамок, ни авторитетов. Вот и в этой игре соперники устроили вечер результативного хоккея, в котором больше повезло москвичам — 6:4.

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После первого периода, по итогам которого «Спартак» уступал 0:1, матч с «Северсталью» плавно перерос в индивидуальное шоу Николая Голдобина, который оформил хет-трик и заставил публику забыть о недавнем уходе Александра Хохлачева.

«Амур»

Старт сезона для «Амура», который в межсезонье распрощался с несколькими важными игроками и провернул пару громких сделок на вход, оказался удачным. В Балашихе гости из Хабаровска победили «Витязь» — 4:2.

Этот матч можно назвать уникальным хотя бы потому, что все шесть шайб были заброшены во втором периоде, а «Амуру» пришлось отыгрываться с 0:2. Разницу на катке «Витязя» сделали новички хабаровского клуба.

В частности, дублем отметился Алекс Бродхерст, а увеличить преимущество до двух шайб сумел Александр Хохлачев, которого в ближайшую среду ожидает мимолетное возвращение на «Мегаспорт-Арену».

После мощной проверки характера в первой игре «Амур» встретился с «Динамо» Москва. Но рассчитывать на сенсацию на «ВТБ Арене» не представилось возможным, динамовцы выиграли — 3:1 — имея шансы сделать счет крупнее. Единственную шайбу за хабаровчан снова забросил Хохлачев. По итогам двух матчей «Амур» с 2 очками и разницей забитых и пропущенных 5:5 идет четвертым на Востоке.

Коэффициенты

Победа «Амура» оценивается букмекерами в 1.96, ничья — в 4.30, а на «Амур» дают коэффициент 3.25.

Прогноз

Во встрече в Балашихе «Амур» не растерялся после 0:2, и на характере выгрыз +2, связав «Витязь» по рукам и ногам, не позволив отыграться. Тогда в составе хабаровчан блеснули новички, которые, кажется, готовы сметать соперников уровня «Спартака» с его никуда не исчезающими проблемами.

Ставка

«Спартак» в обороне далек от надежности, для «Амура» и его быстрых форвардов — это основной ключ к успеху. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Амура» больше 2.5 за 2.37.

Если у команды Мартемьянова придет в норму реализация, то вопрос о победителе она также способна будет снять. Наш альтернативный прогноз — «Амур» победит с форой 0 за 2.60.