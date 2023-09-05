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    ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»

    ЦСКА — «Металлург» Мг. Ставка и прогноз (к. 3.14) на хоккейный матч КХЛ 5 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Металлург» Мг
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    Михаил Григоренко
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги ЦСКА будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «ЦСКА Арене» 5 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 05 Сентября 2023 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:30 Металлург Мг Металлург Мг
  • Магнитогорск
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    ЦСКА

    ЦСКА на эту минуту является единственным на обе конференции клубом, который сыграл в двух матчах. Но как мы помним, добиться стопроцентного показателя по набору очков на старте ему не удалось. В данный момент он занимает пятое место на Западе с 2 очками и разницей голов 6:6.

    В дебюте сезона ЦСКА встретился с «Ак Барсом» в матче за Кубок Открытия, проходивший в Москве. Увы, возвращение большого хоккея официально было испорчено. Гости добились крупной победы — 2:5 — а трофей уехал в Казань.

    Коэффициенты матча ЦСКА — Металлург Мг

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    За матч со слабой реализацией, сомнительного качества игрой Федотова (86.84% процент сэйвов) и далеких от идеала действий в защите ЦСКА нужно было как-то оправдываться. Помогла вторая встреча — встреча с «Адмиралом».

    Все прогнозы на КХЛ

    На фоне гостей из Владивостока команда Сергея Федорова смотрелась высококлассно, что стало следствием крупной победы — 4:1. Сам матч закончился без малейшего намека на интригу, за ЦСКА забивали Карнаухов, Григоренко, Провольнев и Полтапов.

    «Металлург» Мг

    Первым соперником «Металлурга» Мг в новом сезоне оказался «Автомобилист» — клуб, с которым не исключена прямая конкуренция за итоговое распределение мест в конце регулярки. Уральское дерби в Екатеринбурге закончилось поражением «Магнитки» — 2:3.

    В этом матче на «Металлург» Мг почти сразу выпала роль отрывающегося: первая из двух шайб влетела в его ворота на 9-й минуте, после чего, на 1.5 периода соперники предпочли результативную тишину при попытках команды Разина восстановить равенство.

    Добиться промежуточной цели «Металлургу» Мг удалось только в дебюте третьего периода. На 54-й секунде отличился Максим Мухаметов, а спустя 11 минут Никита Михайлис вывел гостей вперед. Новички сделали разницу. Однако удержать волевую победу «Магнитке» не дал Брукс Мэйсек, а в самом начале овертайма Джесси Блэйкер поставил точку.

    В матче на «Уралец-Арене» «Металлург» Мг получил 10 минут численного преимущества, но ни разу ими не воспользовался, хотя моменты были. Суммарно команда Разина нанесла 36 бросков в створ с мизерным по меркам этой игры процентом реализации — 5.56%.

    Коэффициенты

    На победу ЦСКА букмекеры дают коэффициент 2.09, на ничью — 4.10, а на победу «Металлурга» Мг — 3.05.

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    Прогноз

    ЦСКА выдал неубедительный старт сезона, показав, что топ-соперники могут стать для него проблемой. Но у «Металлурга» Мг похожая ситуация. В частности, команда Разина испытывает трудности со вскрытием плотной обороны — а такой славится ЦСКА — да и реализация хромает.

    В этом матче не будет верха, этого не захотят хозяева, а вот +2 они в состоянии отвоевать, решив вопрос о победителе в основное время.

    Ставка

    Исход предстоящей встречи зависит исключительно от столичного клуба. Напомним, что последний очный матч в Москве датирован 1 сентября 2022-го. Тогда ЦСКА разнес «Магнитку» в пух и прах. Шанс повторить подобное довольно высок, правда, без такой результативности. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 5.5 за 3.14.

    В качестве более умеренного для ставки можно рассмотреть вариант — ЦСКА победит, на него дается коэффициент 2.09.

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    ЦСКА — «Металлург» Мг: прогноз, ставка (3.14), статистика, коэффициенты матча 05.09.2023. Прогнозы на хоккей. ЦСКА снизит к минимуму результативность «Магнитки»
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