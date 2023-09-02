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    Свои большие амбиции «Витязь» подтвердит в первой же игре

    «Витязь» — «Амур». Ставка и прогноз (к. 2.15) на хоккейный матч КХЛ 2 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Витязь» — «Амур»
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    «Витязь» в игре с московским «Динамо»
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Амур». Игра пройдет на арене «Балашиха» 2 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 02 Сентября 2023 года
    Витязь
  • Подольск
    •  Витязь 17:00 Амур Амур
  • Хабаровск
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    «Витязь»

    В прошлом сезоне у «Витязя» хватало проблем игрового плана. Команда страдала от плохой обороны и поражений, которые накрывали ее сериями. Несмотря на это, шестое место на Западе она честно заслужила, но мечтать о большем в плей-офф не представлялось возможным.

    В Кубке Гагарина «Витязь» попал на «Локомотив» и даже сумел одержать победу в первом матче. Однако четыре подряд поражения максимально быстро обрубили мечты подмосковного клуба о чем-то более существенном.

    Коэффициенты матча Витязь — Амур

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    В преддверии нового чемпионата боссы «Витязя» дали понять, что отныне простого выхода в плей-офф недостаточно, клуб хочет большего. Вероятно, поэтому в межсезонье произошла смена тренера, новый наставник команды — Александр Завьялов.

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    Также перед началом предстоящей сессии «Витязь» провернул несколько трансферов в атаку. В Балашиху приехали Никита Точицкий, Иван Савчик, Дерек Барах. Предсезонка подмосковной команды состояла из восьми матчей. Но только три закончились победой. В частности, встреча 10 августа, в которой был обыгран «Амур» (4:3 Б).

    «Амур»

    «Амур» традиционно не покидал и не покидает список аутсайдеров Восточной конференции. Так было и в прошлом году, когда хабаровчане в какой-то момент включились в борьбу за плей-офф, но скатились в итоге к десятой строчке в таблице.

    После очередного неудачного сезона руководство «Амура» захотело перемен. И начать, конечно же, решили с тренера. Вадим Епанчинцев был отправлен в отставку, на его место пригласили Андрея Мартемьянова.

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    • Но даже человека, который творил чудеса с «Сибирью», ждет тяжелейшая кампания, так как в межсезонье Хабаровск покинула целая толпа значимых для команды хоккеистов. В «Амуре» больше нет Глеба Корягина, Александра Шарова, Руслана Педана и Ярослава Лихачева.

    По предсезонке стало ясно, что «Амур» ждет трудная сессия. В семи контрольных матчах хабаровчане добились только двух побед. По буллитам был обыгран «Химик» (3:2 Б) и с минимальной разницей «Торпедо» (2:1).

    Коэффициенты

    На победу «Витязя» букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью — 3.85, а на победу «Амура» — 2.85.

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    Прогноз

    Представители «Витязя» без устали твердят о больших планах на сезон. Что ж, доказать искренность своих намерений команда может уже в предстоящей игре с «Амуром» — клубом, пережившим массу потрясений, связанных с распродажей значимых по меркам прошлого сезона фигур.

    Ставка

    С соперником из категории аутсайдеров Востока хозяева этого матча, желающие всех вокруг впечатлить, должны разбираться спокойно. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит с коэффициентом 2.15.

    На старте сезона оба клуба полны свежести и решимости, поэтому высока вероятность того, что они согласятся на результативный хоккей. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 4.5 за 2.00.

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    «Витязь» — «Амур»: прогноз, ставка (2.15), статистика, коэффициенты матча 02.09.2023. Прогнозы на хоккей. Свои большие амбиции «Витязь» подтвердит в первой же игре
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