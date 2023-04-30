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    На «Амали Арене» намечается результативное месиво

    «Тампа-Бэй» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.44) на хоккейный матч плей-офф НХЛ 30 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Тампа-Бэй» — «Торонто»
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    «Тампа-Бэй» в матче в Канаде
    В шестом матче 1/8 финала Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Амали Арене» 30 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Тампа-Бэй»

    В последней домашней игре «Тампа-Бэй» была психологически убита в результате чудо-камбэка «Лифс». Но при 1:3 в серии «Болтс» успешно сгоняли в Канаду, где добились важнейшей победы — 4:2. Теперь их отставание сплюснулось к минимальному — 2:3.

    События последнего матча заставили «Тампу-Бэй» включить режим отыгрыша, так как счет прогрели ребята из «Торонто». Но лидировали соперники жалкие 26 секунд, после чего Энтони Сирелли восстановил равенство.

    Во втором и третьем периодах по голу вмазали Микаэль Айссимонт и Ник Пол, но нервная концовка команде Купера все равно была обеспечена. В конце третьих двадцати «Лифс» сделали счет 2:3, а прикончить канадцев удалось только за 5 секунд до финальной сирены. В пустые шайбу воткнул Алекс Киллорн.

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    Тащил свою команду и Андрей Василевский. По ходу матча россиянин отразил 28 бросков (93.33%). Сами же хоккеисты «Тампы» зарядили 38 ударов в цель, а их реализация подкралась к солидным 10.53%.

    «Торонто»

    После рок-концерта на «Амали Арене» «Торонто» мчал домой, чтобы стопроцентно покончить с «Тампой». Но на своем льду «Лифс» допустили срезу. Кажется, они рискуют обнулить сочнейший перевес в три победы.

    В игре на «Скотиабанк Арене» «Торонто» оформил относительно быстрое преимущество в счете. На 5-й минуте отличился Морган Райлли, который в текущем плей-офф набрал уже 7 очков (3+4).

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    • Но своей форой «Лифс» распорядились бездарно. Полминуты ушло на то, чтобы счет стал равным. После обоюдных панчей команда Шелдона Кифа замолчала до второй половины третьего периода. За это время «Лайтнинг» ввалили еще пару голов.

    Уступая 1:3, «Торонто» удалось сократить разрыв стараниями Остона Мэттьюса, но для «Лифс» это оказалось пределом. В три периода пятой игры канадцы вместили 30 бросков в створ. Реализация держалась на уровне 6.67%. Нелегко было и Илье Самсонову, который выдал 34 сэйва (91.89%).

    Коэффициенты

    Победу «Тампы-Бэй» букмекеры оценивают в 2.40, ничью — в 4.30, а победу «Торонто» — в 2.48.

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    Прогноз

    Упустив момент для прохода в следующий раунд при домашней публике, «Торонто» подписался на заход на «Амали Арене», где завалить «Тампу» на фоне последних событий будет почти невозможно.

    В предыдущей домашней встрече «Лайтнинг» знатно облажались. И тот влет с провальным третьим периодом врезался в память «Тампы» до конца серии. Еще один такой позор она не переживет, поэтому на «Амали Арене» соперники организуют результативную рубку в попытках добиться персональных великих целей.

    Ставка

    Зная, на что способен соперник в атаке, команды постараются оформить хороший для себя запас по голам, так как рассчитывать на защиту — заведомо проигрышный вариант. Наши прогноз и ставка — обе забьют больше 2.5 за 2.44.

    Минимум 6 голов суммарно напихали топ-клубы Востока в каждой предыдущей встрече. Поэтому в качестве альтернативы можно взять вариант — тотал больше 6.5 за 2.25.

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    «Тампа-Бэй» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.44), статистика, коэффициенты матча 30.04.2023. Прогнозы на хоккей. На «Амали Арене» намечается результативное месиво
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