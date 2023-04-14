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    «Эдмонтон» добьет беспроигрышную серию до девяти матчей

    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе». Прогноз и ставка (к. 1.98) на хоккейный матч НХЛ 14 апреля 2023 года

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    Маттиас Экхольм
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 14 апреля. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Эдмонтон»

    Канадцы из Альберты удерживают вторую позицию в Западной конференции. В 81 игре они примагнитили 107 очков. В спинку кресла хоккеистов «Ойлерз» толкает третий «Колорадо». «Эвс» отстают на 2 балла, имея игру в запасе. На дистанции в 3 очка находится «Даллас».

    Последние восемь матчей «Эдмонтона» — это демонстрация его силы и запредельной заряженности на плей-офф. С 28 марта по сей день «Ойлерз» не проиграли ни разу. Четырежды они раскручивали персональную результативность до 5+ голов.

    На прошлой неделе команда Джея Вудктрофта посетила Калифорнию, где удачно задержалась на три матча. Приключения на землях «Золотого штата» начались с игры против «Лос-Анджелеса», над которым была добыта тяжелая победа (3:1).

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    С таким же счетом «Эдмонтон» позже прикончил «Анахайм» (3:1). Самый мощный перфоманс «Ойлерз» презентовали на льду «Сан-Хосе» (6:1). Последний матч канадцы провели на территории «Колорадо» и сумели сбить 2 очка с прямого конкурента в борьбе за топ-3 (2:1 ОТ).

    «Сан-Хосе»

    Калифорнийский горе-клуб докатывает чемпионат на 14-м месте в Западной конференции. В 80 матчах он прикарманил 60 очков и на 2 балла дистанцировался от «Чикаго» и «Анахайма», проведших на игру больше.

    Последней победы «Сан-Хосе» добился 2 апреля. В тот день он выдал атомную результативность в игре с «Аризоной», которая прошла в Темпе (7:2). Успешный исход на «Маллетт Арене» довел плюсовую серию «Шаркс» до трех матчей.

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    • За временным, но турнирно бесполезным подъемом последовал типичный для калифорнийцев период без побед. Первыми в луз-пак «Сан-Хосе» вошли две домашние встречи с «Колорадо» (3:4 ОТ, 2:6).

    Следующим соперником в «САП Центре» оказался «Эдмонтон» (6:1). Последнюю игру «Шаркс» провели на льду «Виннипега», но и в раунде с мотивированными «Джетс» все закончилось унижением (2:6).

    Коэффициенты

    Победу «Эдмонтона» букмекеры рассматривают за 1.42, ничью — за 5.00, а победу «Сан-Хосе» — за 6.80.

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    Прогноз

    Свое лидерство на Западе «Вегас» уже не отдаст. Сейчас у «Голден Найтс» банально больше побед, поэтому максимально успешное завершение регулярки для «Эдмонтона» — это вторая строчка, которую еще могут подрезать конкуренты.

    Чтобы этого не произошло, канадцам на своем льду нужно валить одного из хиляков Западной таблицы, который едва ли уцелеет в матче такого калибра.

    Ставка

    Никакие варианты в пользу «Шаркс» «Ойлерз» не будут даже рассматривать, калифорнийцам стоит приготовиться к разгрому. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» забьет в каждом периоде за 1.98.

    К матчу с «Сан-Хосе» хоккеисты Вудкрофта подходят с бэкграундом из восьми побед подряд. В четырех случаях они раскручивали персональную результативность до 5+ голов. Кажется, в предстоящей игре реализация также взлетит на привычно высокий уровень. Наш альтернативный прогноз — тотал больше 6.5 за 1.95.

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    «Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 14.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Эдмонтон» добьет беспроигрышную серию до девяти матчей
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