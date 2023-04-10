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    «Бостон» по-прежнему мотивирован, в гостях он размажет «Филадельфию»

    «Филадельфия» — «Бостон». Прогноз и ставка (к. 2.70) на хоккейный матч НХЛ 10 апреля 2023 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Филадельфию Флайерз Прогнозы на Бостон Брюинз
    Прогноз и ставки на «Филадельфия» — «Бостон»
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    Чарли Койл
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Филадельфия» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Веллс Фарго Центре» 10 апреля. Начало встречи — в 01:00 мск. «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 10 Апреля 2023 года

    «Филадельфия»

    Филадельфийцы откатали 78 матчей, в которых подрезали 71 очко. В Восточной конференции они законсервировались на 14-м месте без шансов продвинуться выше. Впереди у «Флайерз» игра с «Айлендерс» в гостях.

    В 20-х числах прошлого месяца «Филадельфия» стала одним из главных хедлайнеров лиги благодаря 4-матчевой победной серии. Однако с 31 марта «Флайерз» вновь серийно терпят неудачи. Свежий минусовый цикл дошел до пяти туров.

    Во встрече 31 марта команда Джона Тортореллы устроила месиво на территории «Оттавы», от которой отлетела в овертайме (4:5 ОТ). По возвращении домой «Филли» крупно срезалась «Баффало» (3:6).

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    Традиционно болезненно «Флайерз» пережили поражение от «Питтсбурга» в дерби Пенсильвании (2:4). В двух других матчах «Филадельфия» уступила «Сент-Луису» (2:4) и «Далласу» (1:4). Все эти встречи прошли в гостях.

    «Бостон»

    Космический «Бостон» провел 78 матчей, в которых поднял 127 очков. В Восточной конференции супертоп из Массачусетса лидирует с большим отрывом от второй «Каролины». Дистанция между «Харрикейнз» — 18 баллов. В воскресенье «Брюинз» предстоит игра с «Нью-Джерси».

    Во второй половине марта «Бостон» откатал очередную беспроигрышную серию, в которую забросил семь матчей. Взять небольшую паузу лидер чемпионата решил 31-го числа. В домашней встрече с «Нэшвиллом» он срезался минимально (1:2).

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    • После раунда с «Предаторз» команда Джима Монтгомери зарядила новый вин-стрик. До игры с «Нью-Джерси» 9 апреля в него вошли четыре встречи. Первым «Брюинз» затрескали слабейший клуб Востока — «Коламбус» (2:1 ОТ).

    Следующим на очереди оказался «Питтсбург», на льду которого зажег Давид Пастрняк, оформивший хет-трик (4:3). Еще в двух матчах за победу «Бостон» цеплялся за пределами часа игрового времени. Так, по буллитам был обыгран «Сент-Луис» (4:3 Б), а в овертайме — «Торонто» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты

    Победу «Филадельфии» букмекеры рассматривают за 4.16, ничью — за 5.15, а победу «Бостона» — за 1.72.

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    Прогноз

    Несмотря на раннюю квалификацию и Кубок Президента, «Брюинз» еще не покорились два достижения. В конце регулярки «Бостон» может установить рекорды по количеству побед и по числу набранных очков. В преддверии Кубка Стэнли это крутое достижение, ради которого команда готова раскидать оставшихся в календаре после «Нью-Джерси» андердогов.

    Ставка

    После воскресной рубки с «Девилз» хоккеисты Монтгомери едва ли станут вваливать кучу сил на разборки с «Флайерз», поэтому +2 им достанутся в «низовой» игре. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 6.5 за 2.70.

    Трупная «Филадельфия», которую еще и ждет трудный заход на территории «Айлендерс», не доставит особых проблем сильнейшему клубу лиги. Наш альтернативный прогноз — «Бостон» не проиграет ни одного периода за 2.16.

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    «Филадельфия» — «Бостон»: прогноз, ставка (2.70), статистика, коэффициенты матча 10.04.2023. Прогнозы на хоккей. «Бостон» по-прежнему мотивирован, в гостях он размажет «Филадельфию»
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