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    Несмотря на решенные задачи, «Бостон» продолжит выносить соперников

    «Бостон» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 3.20) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Бостон» — «Торонто»
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    «Бостон» в матче с «Сент-Луисом»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «ТД Гарден» 7 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2023 года

    «Бостон»

    Бостонский суперклуб влетает в плей-офф в статусе обладателя Кубка Президента. В данный момент «Брюинз» провели 77 матчей, в которых жадно примагнитили 125 очков. Дистанция между второй «Каролиной» — 16 баллов.

    В конце прошлого месяца «Бостон» выпилил очередную космическую серию, в которую насобирал семь беспроигрышных матчей. Трижды «Брюинз» грохнули соперников с разницей в 3+ гола.

    Небольшую перезагрузку лидеру чемпионата потребовалось взять 29-го марта. В «ТД Гарден» команда Джима Монтгомери проиграла «Нэшвиллу» (1:2) и обнулился счетчик побед.

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    После встречи с соперниками из Теннесси «Бостон» кинулся формировать новый плюсовой отрезок. К этому моменту в него вошли три встречи. Поочередно «Брюинз» разделались с «Коламбусом» (2:1 ОТ), «Питтсбургом» (4:3) и «Сент-Луисом» (4:3 Б).

    «Торонто»

    Канадцы из Онтарио отбомбили 77 матчей, в которых набрали 102 очка и вновь запрыгнули на четвертую строчку в Восточной конференции, обойдя на 1 балл «Рейнджерс» при равенстве проведенных встреч.

    Победно-проигрышные скачки «Торонто» продолжаются. Понятие стабильности откатилось от «Лифс» на расстояние световых лет. В восьми последних матчах канадцы оформили четыре победы. Каждая обязательно перекрывалась потерей очков в следующей встрече.

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    • В первом матче апреля «Торонто» закусился с «Оттавой» в «Канадиен Тайер Центре». В дерби на территории «Сенаторз» команда Шелдона Кифа добилась разгромной победы всухую (3:0).

    За игрой с «Оттавой» стартовали домашние разборки с «Детройтом». От середняка из Мичигана «Торонто» отлетел по-крупному (2:5). Последнюю игру «Лифс» провели против «Коламбуса». С главным восточным неудачником канадцы справились (4:2).

    Коэффициенты

    На «Бостон» букмекеры выгружают коэффициент 2.11, на ничью — 4.14, а на «Торонто» — 3.32.

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    Прогноз

    «Брюинз» стали обладателями Кубка Президента, набрав в сумме 125 очков. Казалось бы, что им еще надо, но при этом перфекционистская команда Монтгомери уперто отказывается выключать киллер-мод и сбавлять темп.

    В Кубок Стэнли «Бостон» планирует ворваться в своем прайме, а для этого важно держать форму в конце регулярки. Увы, далекому от идеала «Торонто» банально не подфартило попасть на заряженных бостонцев, которые еще и играют дома.

    Ставка

    В «ТД Гарден» хозяева постараются довести вин-стрик до четырех матчей, но сделают это в привычном для себя стиле — с победой через «низ». Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТМ 6.5 за 3.20.

    Почти невозможно представить, чтобы «Лифс», которые недавно отлетали от «Айлендерс», «Каролины» и даже «Флориды» с «Детройтом», начали возить «Брюинз» на их же территории. Наш альтернативный вариант для ставки — за «Бостон» не проиграет ни одного периода за 2.70.

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    «Бостон» — «Торонто»: прогноз, ставка (3.20), статистика, коэффициенты матча 07.04.2023. Прогнозы на хоккей. Несмотря на решенные задачи, «Бостон» продолжит выносить соперников
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