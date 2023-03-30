В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» будет принимать «Айлендерс». Игра пройдет на «Кэпитал Уан Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Вашингтон» — «Айлендерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вашингтон»

В текущей регулярке «Кэпиталз» откатали 74 матча, в которых подрезали 76 очков. С худой турнирной статистикой команда плетется 12-й в Восточной конференции, но всего 1 балл отделяет ее от топ-10.

Во второй половине марта «Вашингтон» слил три матча подряд. Для нынешних «Кэпс» подобные мини-серии стали нормой. Обратный отсчет минусовой статистики был запущен в столице, где хозяева по-крупному влетели «Сент-Луису» (2:5).

За разгромным поражением от такой же полумертвой команды последовал луз от «Миннесоты» в гостях (3:5), а самым неожиданным оказался слив «Коламбусу». От слабейшей бригады Востока парни Питера Лавиолетта пропустили 6 голов в основное время + шайбу в овертайме (6:7 ОТ).

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Размочить серию проигрышных матчей «Вашингтону» удалось 24 марта. Дома он покуражился в раунде с трупным «Чикаго» (6:1). Но уже спустя два дня «Кэпиталз» снова оставили с жирным нулем. В Пенсильвании он отлетел от «Питтсбурга» (3:4).

«Айлендерс»

Нью-йоркская банда с Лонг-Айленда провела 75 матчей, в которых скосила 85 очков. В Восточной конференции она вцепилась за седьмую строчку. На 3 балла «островитяне» оторвались от восьмого «Питтсбурга».

В отличие от «Вашингтона», «Айлендерс» во второй половине месяца откатали 3-матчевую победную серию. По-крупному ньюйоркцы завалили «Анахайм» (6:3), «Сан-Хосе» (4:1) и «Торонто» (7:2).

После казни «Мэйпл Лифс» команда Лейна Ламберта взяла передышку, из-за чего кристальную статистику испачкали два поражения. Сенсационным оказался выезд в Огайо, где «Айлс» срезались «Коламбусу» (4:5 ОТ). Вдогонку «островитяне» накинули +2 ребятам из «Баффало» (0:2).

Затягивать минусовый цикл «Айлендерс» не стали. В последнем на сегодня матче они грохнули «Нью-Джерси» (5:1). Шикарный перфоманс в игре с «Девилз» выдал Кайл Палмьери. 32-летний нап ввалил двушку и выступил в качестве ассистента.

Коэффициенты

На «Вашингтон» букмекеры дают коэффициент 2.44, на ничью — 4.20, а на «Айлендерс» — 2.48.

Прогноз

Пока «Айлендерс» периодически выносят соперников по-крупному, но с эпизодическими сбоями, «Вашингтон» серийно терпит неудачи, из-за чего его плей-офф кампания под угрозой.

«Айлс» ведут борьбу за седьмую строчку с возможностью запрыгнуть на шестую . И ради персональной цели они готовы прибить любого, кто вмешается в их кампанию. «Вашингтон» это прочувствует не себе.

Ставка

Далекие от прайма «Кэпиталз» не вывезут предстоящий раунд, два балла достанутся гостям. Наши прогноз и ставка — «Айлендерс» победят в матче за 1.92.

Учитывая катастрофическую оборону «Вашингтона», ньюйоркцы смогут врезать приличную стопку голов. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 3 за 2.12.