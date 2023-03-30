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    «Торонто» снова устроит публичную казнь «Флориде»

    «Торонто» — «Флорида». Прогноз и ставка (к. 2.10) на хоккейный матч НХЛ 30 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Торонто» — «Флорида»
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    Марк Джиордано
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Торонто» будет принимать «Флориду». Игра пройдет на «Скотиабанк Арене» 30 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Марта 2023 года

    «Торонто»

    На балансе «Мэйпл Лифс» 97 очков после 73 матчей. В Восточной конференции канадцы соскочили на пятую строчку. Дистанция между четвертыми «Рейнджерс» — 1 балл с игрой команды Кифа в запасе.

    Статистика последних матчей «Торонто» — это кривое зеркало, в котором отражаются единичные победы, чередуемые потерями очков. В таком темпе команда из Онтарио проводит четыре последние встречи.

    В игре 22 марта парни Шелдона Кифа десантировались в Нью-Йорке, где откатали катастрофически слабую игру с «Айлендерс» (2:7). Но уже в следующем матче «Лифс» отметили крутую победу над «Флоридой» (6:2). Этот раунд также прошел в гостях.

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    Продолжилась командировочная серия «Торонто» в Роли. На территории «Каролины» бригада Кифа вновь смотрелась тухло (3:5). Последней выездной локацией «Лифс» оказался Теннесси. В разборках с «Нэшвиллом» канадцы подрезали +2 (3:2).

    «Флорида»

    «Флорида» провела 74 матча, в которых собрала 79 очков. В Восточной конференции она паркуется на девятом месте. Дистанция в 3 балла отделяет команду от восьмого «Питтсбурга» при равенстве проведенных встреч.

    Последняя плюсовая игра «Флориды» состоялась 21 марта. В тот день «Пантерз» завалились в Мичиган, где раскидали «Детройт» (5:2). За игрой с «Ред Уингз» последовала серия поражений, сохраняющая актуальность и сегодня.

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    • Проиграла «Флорида» в четырех подряд матчах. В каждой встрече «Пантерз» слились в основное время, стабильно пропуская по 4+ шайбы. Первая срезка команды Пола Мориса случилась на территории «Филадельфии» (3:6).

    Дальше на своем льду «Флорида» стала жертвой убойного режима «Торонто» (2:6) и морально-волевого мода «Рейнджерс» (3:4). Последний матч «пантеры» откатали на площадке «Оттавы», которой также уступили крупно (2:5).

    Коэффициенты

    Победа «Торонто» оценивается букмекерами в 2.10, ничья — в 4.50, а победа «Флориды» — в 2.85.

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    Прогноз

    На прошлой неделе «Торонто» удачно завалился на территорию «Флориды», которую смял без шансов на хеппи-энд для команды из Санрайза.

    С момента их последней встречи ничего кардинально не изменилось. «Пантерз» серийно проигрывают, а «Лифс» рубятся за топ-3 на Востоке. Сохраняя железную мотивацию, канадцы переедут на своем льду кризисного соперника.

    Ставка

    На «Скотиабанк Арене» команда Шелдона Кифа минимизирует риск сенсации. Наши прогноз и ставка — «Торонто» победит за 2.10.

    В такой встрече от «Мэйпл Лифс» логично ждать сильную по качеству игру, по ходу которой у них не возникнет существенных проблем. Наш альтернативный прогноз — «Торонто» не проиграет ни одного периода за 2.90.

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    «Торонто» — «Флорида»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 30.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Торонто» снова устроит публичную казнь «Флориде»
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