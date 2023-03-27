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    Хозяева смогут обыграть грозного соперника?

    «Нэшвилл» — «Торонто». Прогноз, ставка на матч регулярного сезона НХЛ, 27 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Нэшвилл» — «Торонто»
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    «Нэшвилл»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 27 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нэшвилл» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 27 Марта 2023 года

    «Нэшвилл»

    «Нэшвилл» откровенно провалился в последнем своем поединке против «Сиэтла» (2:7), но это поражение стало единственным за три последних поединка.

    Клуб из Теннеси ещё не потерял никаких шансов на плей-офф, но для этого желательно выигрывать все оставшиеся матчи. В игре против «Торонто» подопечных Хайнса легкая прогулка точно не ждет.

    На данный момент у «Нэшвилла» 80 очков после 71 сыгранного матча и отставание от проходного восьмого места составляет всего четыре очка.

    «Торонто»

    В активе «Торонто» 95 очков, после 72 матчей и уже пятая строчка на Востоке, поскольку канадский клуб подвинул «Нью-Йорк Рейнджерс».

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    В последних трех матчах подопечные Кифа выиграли только один раз, но это не значит, что в поединке против «хищников» гости не будут в хорошем настроении и оптимальной форме для победы на непростом выезде.

    Тем более за четыре последних очных поединка между этими клубами канадский коллектив выигрывал трижды.

    Коэффициенты

    На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.78, на гостей — 1.98.

    Прогноз и ставка

    Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы победить в этом матче.

    Альтернативный прогноз: Соперники обойдутся минимумом заброшенных шайб, поскольку ценность матча запредельная.

    Ставка: П1 с коэффициентом 3.30.

    Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.

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    «Нэшвилл» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 27.03.2023. Прогнозы на хоккей. Хозяева смогут обыграть грозного соперника?
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