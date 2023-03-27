«Нэшвилл»
«Нэшвилл» откровенно провалился в последнем своем поединке против «Сиэтла» (2:7), но это поражение стало единственным за три последних поединка.
Клуб из Теннеси ещё не потерял никаких шансов на плей-офф, но для этого желательно выигрывать все оставшиеся матчи. В игре против «Торонто» подопечных Хайнса легкая прогулка точно не ждет.
На данный момент у «Нэшвилла» 80 очков после 71 сыгранного матча и отставание от проходного восьмого места составляет всего четыре очка.
«Торонто»
В активе «Торонто» 95 очков, после 72 матчей и уже пятая строчка на Востоке, поскольку канадский клуб подвинул «Нью-Йорк Рейнджерс».
В последних трех матчах подопечные Кифа выиграли только один раз, но это не значит, что в поединке против «хищников» гости не будут в хорошем настроении и оптимальной форме для победы на непростом выезде.
Тем более за четыре последних очных поединка между этими клубами канадский коллектив выигрывал трижды.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.78, на гостей — 1.98.
Прогноз и ставка
Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы победить в этом матче.
Альтернативный прогноз: Соперники обойдутся минимумом заброшенных шайб, поскольку ценность матча запредельная.
Ставка: П1 с коэффициентом 3.30.
Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.