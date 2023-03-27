В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл» будет принимать «Торонто». Игра пройдет на «Бриджстоун Арене» 27 марта. Начало встречи — в 01:00 мск. «Нэшвилл» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нэшвилл»

«Нэшвилл» откровенно провалился в последнем своем поединке против «Сиэтла» (2:7), но это поражение стало единственным за три последних поединка.

Клуб из Теннеси ещё не потерял никаких шансов на плей-офф, но для этого желательно выигрывать все оставшиеся матчи. В игре против «Торонто» подопечных Хайнса легкая прогулка точно не ждет.

На данный момент у «Нэшвилла» 80 очков после 71 сыгранного матча и отставание от проходного восьмого места составляет всего четыре очка.

«Торонто»

В активе «Торонто» 95 очков, после 72 матчей и уже пятая строчка на Востоке, поскольку канадский клуб подвинул «Нью-Йорк Рейнджерс».

В последних трех матчах подопечные Кифа выиграли только один раз, но это не значит, что в поединке против «хищников» гости не будут в хорошем настроении и оптимальной форме для победы на непростом выезде.

Тем более за четыре последних очных поединка между этими клубами канадский коллектив выигрывал трижды.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 3.30, на ничью — 4.78, на гостей — 1.98.

Прогноз и ставка

Прогноз: Хозяева сделают все возможное, чтобы победить в этом матче.

Альтернативный прогноз: Соперники обойдутся минимумом заброшенных шайб, поскольку ценность матча запредельная.

Ставка: П1 с коэффициентом 3.30.

Альтернативная ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.25.