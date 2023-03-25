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    На домашнем льду ЦСКА прикончит «Локомотив»

    ЦСКА — «Локомотив». Прогноз и ставка (к. 2.35) на хоккейный матч плей-офф КХЛ 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Локомотив»
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    «Локомотив» — ЦСКА. Четвертый матч серии
    В пятом матче серии 1/2 финала Запада ЦСКА будет принимать «Локомотив». Игра пройдет на «ЦСКА-Арене» 25 марта. Начало встречи — в 17:00 мск. ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    ЦСКА

    В Ярославле москвичи добились значимой победы во втором гостевом заходе, благодаря чему в столицу они возвращаются в максимально выигрышном положении — 3:1.

    Рубку с «Локо» ЦСКА начал лайтово: в первом домашнем матче вмазал двоечку и затащил раунд всухую — 2:0. Причем саму встречу «армейцы» провели посредственно. За три периода они нанесли всего 13 бросков в створ ворот и заставили потрудиться Рейдеборна, который выдал 35 сэйвов.

    Во втором матче команде Сергея Федорова так легко уже не было. К 12-й минуте второго периода москвичи летели 0:2, но своевременно врубили камбэк-читы, с которыми Мамин, Диц и Григоренко вытащили победу — 3:2.

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    После двух побед ЦСКА взял паузу, во время которой его подписали на унизительные 2:6, но со второй попытки москвичи прогнули Ярославль — 3:1. По голу воткнули Мамин, Карнаухов и Каменев. Владислав попал в пустые за 3 секунды до финальной сирены.

    «Локомотив»

    После четырех подряд побед над «Витязем» «Локомотив» столкнулся с настоящим плей-офф испытанием, пройти которое стало невыполнимой задачей. Не с самой агрессивной игрой в атаке ЦСКА гасит команду, закончившую регулярку с лучшим показателем в обороне.

    В первом матче серии «Локомотив» проиграл всухую — 0:2. За три периода ярославцы получили в свои ворота 13 бросков. Ранее у них были ситуации и сложнее, но разрулить эту не получилось. Еще обиднее было срезаться во второй встрече в столице — 2:3, в которой гости вели 2:0.

    Залетело даже с перебором у команды Игоря Никитина в игре на «Арене-2000» — 6:2. Великим для себя вечер 21 марта сделал Иван Чехович. 24-летний нападающий зарядил хет-трик. Еще по голу врезали Рафиков, Елесин и Красковский.

    Увы, разгромная победа не стала переломом в серии. В четвертом матче «Локо» снова срезался — 1:3. Единственную шайбу забросил Елесин. Она позволила хозяевам в лайв-режиме восстановить равенство, но невезучий третий период, в котором ЦСКА нанес всего 5 бросков в створ, но вколотил двушку, убил надежды Ярославля.

    Коэффициент

    Победу ЦСКА букмекеры рассматривают за 2.14, ничью — за 3.55, а победу «Локомотива» — за 3.30.

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    Прогноз

    Если бы во второй встрече в Ярославле «Локо» восстановил равенство, в этой серии были бы варианты. Но, как кажется, при 3:1 ЦСКА дома максимально крепко ухватится за шанс влететь в финал конференции.

    Возможно, «армейцы» катают матчи не в прайме, но этого хватает, чтобы поэтапно гасить «Локомотив». На своем льду команда Сергея Федорова вновь сыграет от соперника: ввалит несколько голов и закроется наглухо на своей половине.

    Ставка

    Очередная стычка между этими командами установит привычный «низ», а победу при таком раскладе заберут хозяева. Наши прогноз и ставка — ЦСКА победит + ТМ 6.5 за 2.35.

    Чтобы утихомирить Ярославль, «армейцам» все же придется зарядить хотя бы трешку. Наш альтернативный прогноз — индивидуальный тотал ЦСКА больше 2.5 с коэффициентом 2.18.

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    ЦСКА — «Локомотив»: прогноз, ставка (2.35), статистика, коэффициенты матча 25.03.2023. Прогнозы на хоккей. На домашнем льду ЦСКА прикончит «Локомотив»
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