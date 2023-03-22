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    «Торонто» покончит с беспроигрышной серией «Айлендерс»

    «Айлендерс» — «Торонто». Прогноз и ставка (к. 2.12) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Торонто»
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    Александр Керфут
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Торонто». Игра пройдет на «UBS Арене» 22 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Марта 2023 года

    «Айлендерс»

    Команда из Лонг-Айленда провела 71 матч. Заработать удалось 80 очков. В Восточной конференции она занимает седьмую строчку, а подобраться к шестому месту в данный момент нереально. Там засела «Тампа» с 10-балльным отрывом.

    В начале марта «Айлендерс» провели серию неплохих матчей. Поочередно «островитяне» разобрали проблемные команды Восточного лагеря. В вин-стрик вошли игры с «Детройтом» (4:1), «Баффало» (3:2) и «Питтсбургом» (4:3 ОТ).

    После упомянутого цикла на победные приемники «Айлс» была поставлена заглушка. В двух подряд встречах команда Лэйна Ламберта отлетела крупно, пропустив 10 голов в сумме. Обидчиками ньюйоркцев оказались «Вашингтон» (1:5) и «Лос-Анджелес» (2:5).

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    За матчами с относительно крепкими соперниками прошли игры со стопроцентными хиляками Запада. Задержавшись в Калифорнии, «Айлендерс» обезглавили «Анахайм» (6:3) и жестоко обошлись с «Сан-Хосе» (4:1).

    «Торонто»

    Главная канадская сила на Востоке откатала 69 матчей, в которых подняла 93 очка. В своей конференции она занимает четвертую строчку и на 1 балл опережает пятых «Рейнджерс», имея игру в запасе.

    Четыре матча из пяти последних «Торонто» провел на своей территории. Однако «Скотиабанк Арена» не уберегла «Мэйпл Лифс» от турнирных потерь. В двух встречах они проиграли.

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    • Домашняя серия «Торонто» стартовала хардкорно. Команда Шелдона Кифа устроила атомную бойню с «Эдмонтоном», в которой добилась волевой победы, врубив камбэк-мод во втором периоде (7:4).

    В двух следующих матчах все оказалось не так радужно. Поочередно «Торонто» срезался «Баффало» (3:4) и «Колорадо» (1:2 Б). Закончить домашнюю серию все же удалось на позитиве. «Лифс» грохнули «Каролину» (5:2). Задержавшись в родной провинции еще на игру, команда Кифа придушила «Оттаву» (5:4 Б).

    Коэффициенты

    На «Айлендерс» букмекеры выгружают коэффициент 2.65, на ничью — 4.30, а на «Торонто» — 2.28.

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    Прогноз

    Перед очной встречей обе команды оформили по две победы. Но по уровню соперников ценнее оказались достижения «Лифс». Пока «Айлендерс» издевались над калифорнийскими лузерами, канадцы крушили мощную «Каролину» дерзкую «Оттаву».

    На дистанции команда Кифа по-прежнему идет лучше, «Айлендерс» после пары проходных раундов в очередной раз могут скиснуть. В гостях эту гипотезу постарается проверить «Торонто».

    Ставка

    Впереди у «Лифс» упорная борьба за четвертую строчку с перспективой запрыгнуть выше, поэтому щелкать матчи вроде предстоящего они должны без лишних вопросов. Наши прогноз и ставка — «Торонто» не проиграет + ТБ 4.5 с коэффициентом 2.12.

    Дополнительно можно рассмотреть ставку — «Торонто» победит с форой 0 за 1.90. В текущем сезоне канадцы уже выносили «Айлс» по-крупному (5:2).

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    «Айлендерс» — «Торонто»: прогноз, ставка (2.12), статистика, коэффициенты матча 22.03.2023. Прогнозы на хоккей. «Торонто» покончит с беспроигрышной серией «Айлендерс»
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