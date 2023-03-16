В первом матче серии 1/2 финала Востока «Ак Барс» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Татнефть-Арене» 16 марта. Начало встречи — в 19:30 мск. «Ак Барс» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ак Барс»

В первом плей-офф раунде «Ак Барс» отбомбил с «Нефтехимиком» шесть матчей — 4:2, причем до 9 марта счет в противостоянии был равным благодаря сенсационной победе Нижнекамска на своем льду.

Последний домашний матч «Ак Барса» состоялся 9-го числа. В тот день казанцы смяли гостей — 6:1. По голу во встрече ввалили Воронков, Галиев, Кагарлицкий и Дыняк. Дубль врезал Радулов, который в составе «барсов» остается сильнейшим страйкером в плей-офф (4+4).

Находясь в шаге от полуфинала конференций, команда Зинэтулы Билялетдинова мчала в Нижнекамск, чтобы снова разорвать «Нефтехимик». Но в лайв-режиме фаворит наткнулся на жесткий отпор и выстрадал победу на морально-волевых — 4:2.

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По итогам двух периодов «Нефтехимик» рулил игрой (2:1). Казань врубила камбэк-мод только в третьих двадцати. По голу всадили Лучевников, Кагарлицкий и Воронков. Дмитрий забросил шайбу в пустые при игре в меньшинстве.

«Адмирал»

Плей-офф кампания-2022/23 уже вписала в историю хоккейного Владивостока великое достижение. Впервые с момента основания «Адмирал» втиснулся в следующий раунд Кубка Гагарина.

Уникальную статистику получила и лига. До «Адмирала» не было никого, кто прошел бы в следующий этап, заняв по итогам регулярки седьмую позицию на Востоке. Больших свершений «моряки» добились благодаря победе над «Салаватом Юлаевым» — 4:2.

Как и «Ак Барс», «Адмирал» катал ровно четыре подряд матча, после чего дополнил серию двумя победами. Первую команда Леонида Тамбиева стащила в Уфе, где прикончила «Салават» в овертайме — 4:3 ОТ.

На «Фетисов-Арене» легче не было. По ходу игры «Адмирал» горел в счете, а затем упустил свою же минимальную фору. При 2:2 «моряки» воткнули третий гол. Героем Владивостока стал Антон Берлев — 3:2.

Коэффициенты

На «Ак Барс» букмекеры выгружают коэффициент 1.56, на ничью — 4.50, а на «Адмирал» — 5.30.

Прогноз

В прошлой серии Казань натерпелась от «Нефтехимика», поэтому еще в одном раунде в статусе фаворита «Ак Барсу» хотелось бы избежать всевозможных сенсаций хотя бы у себя дома.

Команда Зинэтулы Билялетдинова понимает, что катать матчи во Владивостоке даже ей будет тяжело. Значит, на «Татнефть-Арене» важно сделать хороший запас для раздела «Победы» .

Ставка

В первом же матче «барсы» переедут «Адмирал», который потратил много сил на Уфу, но при этом традиционно сильная защита и регулярные концерты Серебрякова на воротах не позволят казанцам выиграть крупно. Наши прогноз и ставка — «Ак Барс» победит + ТМ 5.5 за 2.11. По этим же причинам для ставки можно выбрать вариант — «Адмирал» победит с форой +1 за 2.08.