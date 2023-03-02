«Эдмонтон»
«Эдмонтон» по-прежнему хромает на две ноги и дружину Вудкрофта не ждет ничего хорошего в предстоящем матче, если она на него не настроится, как на последний бой.
Если поражение от «Бостона» вполне можно было предвидеть, то вот проигрыш от «Коламбуса» ни в какие ворота не лезет.
При всем этом в активе «Эдмонтона» 72 очка после 61 матчей и восьмое место на Западе. Два последних матча против «Торонто» было проиграно, однако хозяева могут сделать все, чтобы выиграть предстоящий поединок у принципиального соперника.
«Торонто»
В активе «кленовых листьев» 82 очков, после 60 матчей. За шесть последних поединков «Торонто» проиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на игру против едва живого «Чикаго» (3:5). С куда более серьезными соперниками подопечные Кифа управлялись намного увереннее.
В последних двух матчах «кленовых листьев» пропустили всего лишь две шайбы, что весьма хорошо перед матчем с мощным атакующим «Эдмонтоном».
Последние очные поединки против «нефтяников» у «Торонто» откровенно получаются и предматчевые расклады в пользу гостей, н о все мы знаем, как хозяева играют на домашнем льду, поэтому команда Вудкрофта даст бой.
Коэффициенты
На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.68, на гостей — 2.27.
Прогноз и ставка
Прогноз: В данном матче вполне можно ожидать ничью, поскольку соперники сравнимы друг с другом по силе.
Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много голов, поскольку оба клуба умеют и любят забрасывать шайбы.
Ставка: Х с коэффициентом 4.68.
Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.10.