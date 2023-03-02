В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Торонто». Игра пройдет в «Роджерс Плейс Арене» 02 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Эдмонтон» — «Торонто»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

«Эдмонтон» по-прежнему хромает на две ноги и дружину Вудкрофта не ждет ничего хорошего в предстоящем матче, если она на него не настроится, как на последний бой.

Если поражение от «Бостона» вполне можно было предвидеть, то вот проигрыш от «Коламбуса» ни в какие ворота не лезет.

При всем этом в активе «Эдмонтона» 72 очка после 61 матчей и восьмое место на Западе. Два последних матча против «Торонто» было проиграно, однако хозяева могут сделать все, чтобы выиграть предстоящий поединок у принципиального соперника.

«Торонто»

В активе «кленовых листьев» 82 очков, после 60 матчей. За шесть последних поединков «Торонто» проиграл всего лишь одну встречу, которая пришлась на игру против едва живого «Чикаго» (3:5). С куда более серьезными соперниками подопечные Кифа управлялись намного увереннее.

В последних двух матчах «кленовых листьев» пропустили всего лишь две шайбы, что весьма хорошо перед матчем с мощным атакующим «Эдмонтоном».

Последние очные поединки против «нефтяников» у «Торонто» откровенно получаются и предматчевые расклады в пользу гостей, н о все мы знаем, как хозяева играют на домашнем льду, поэтому команда Вудкрофта даст бой.

Коэффициенты

На хозяев букмекеры дают коэффициент 2.76, на ничью — 4.68, на гостей — 2.27.

Прогноз и ставка

Прогноз: В данном матче вполне можно ожидать ничью, поскольку соперники сравнимы друг с другом по силе.

Альтернативный прогноз: В этом поединке будет много голов, поскольку оба клуба умеют и любят забрасывать шайбы.

Ставка: Х с коэффициентом 4.68.

Альтернативная ставка: ТБ 7.5 с коэффициентом 3.10.