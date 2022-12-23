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    «Адмирал» будет третьим подряд клубом, который доставит проблемы уфимцам

    «Салават Юлаев» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.05) на хоккейный матч КХЛ 23 декабря 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Салават Юлаев Прогнозы на Адмирал
    Прогноз и ставки на «Салават Юлаев» — «Адмирал»
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    Либор Шулак
    В матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги «Салават Юлаев» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет на «Уфа-Арене» 23 декабря. Начало встречи — в 17:00 мск. «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. КХЛ 23 Декабря 2022 года

    «Салават Юлаев»

    Уфимцы в 41 игре подняли 50 очков, однако в таблице Восточной конференции опустились на шестое место. Теперь от пятого «Авангарда» «Салават» отстает по дополнительным показателям при равенстве матчей.

    После традиционного в текущем сезоне поражения от «Барыса» (1:2) «Салават Юлаев» незадолго до паузы в чемпионате успел зарядить две победы, причем в играх с прочными конкурентами, в ворота которых удалось вонзить по 3+ шайбы.

    Коэффициенты матча Салават Юлаев — Адмирал

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    Оба победных раунда команда Виктора Козлова провела в гостях. Первой контрольной точкой оказался Омск, где уфимцы оглушили «Авангард» (3:1). Позже они зарулили в Новосибирск, чтобы разгромить «Сибирь» (6:3).

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    После отдыха мощный энергетический заряд «Салавата Юлаева» куда-то исчез. В двух последних матчах он проиграл. На родном льду он получил ответку от «Авангарда» (1:2 Б) и был опозорен «Амуром» (1:5).

    «Адмирал»

    В активе «Адмирала» 51 очко после 42 матчей. В таблице Восточной конференции «моряки» занимают четвертое место, отставая на 2 балла от третьей «Сибири», которая провела на 2 встречи больше.

    В недавнем прошлом «Адмирал» был одним из тех клубов, который нуждался в паузе, так как его накрыла волна поражений, продержавшая команду на голодном пайке три раунда. Неприятная серия была начата дома, где без очков «моряков» оставило «Торпедо» (1:2).

    Затем команда Леонида Тамбиева трижды кряду сцепилась с «Амуром». Во Владивостоке она осталась без накоплений (0:2), а в Хабаровске смогла урвать 1 балл (2:3 ОТ). И только с третьей попытки удалось получить фулл-пак (3:1).

    После паузы «Адмирал» ждал тяжелейший матч против лидера конференции, да еще и на его территории. Однако квест с «Автомобилистом» «моряки» завершили успешно (3:2). В последнем матче дальневосточная команда сдалась «Металлургу» Мг (2:3).

    Коэффициенты

    На победу «Салавата Юлаева» букмекеры дают коэффициент 1.68, на ничью — 3.92, а на победу «Адмирала» — 4.64.

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    Прогноз

    Бесспорно, сбавивший скорость «Адмирал» — андердог предстоящей игры. Но таким же на днях был «Амур», который не оставил живого места от уфимцев на их территории.

    После паузы в чемпионате «Салават» отдал две встречи, и, кажется, начал откатываться к своей ноябрьской версии, когда серийно сливался в шести подряд турах. У «Адмирала», сохраняющего большую турнирную мотивацию, будет возможность побороться за +2 в равных условиях.

    Ставка

    В последних 15 матчах «юлаевцы» 12 раз пропускали в свои ворота минимум 2 шайбы. Вероятно, гости с Дальнего Востока также смогут зарядить минимум пару точных попаданий. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Адмирала» больше 1.5 за 2.05.

    А если команда Тамбиева подумает, что она не хуже коллег из Хабаровска, то сможет и вовсе зарубиться за победу, причем в основное время. В качестве более рискованного варианта предлагаем исход — «Адмирал» победит с форой 0 за 3.54.

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    «Салават Юлаев» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 23.12.2022. Прогнозы на хоккей. «Адмирал» будет третьим подряд клубом, который доставит проблемы уфимцам
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