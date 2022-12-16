В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Сент-Луис». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 16 декабря. Начало встречи — в 05:00 мск. «Эдмонтон» — «Сент-Луис»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эдмонтон»

Канадские топы из Альберты закрепились на седьмом месте в таблице Западной конференции. В 30 играх «Ойлерз» подняли 34 очка. На 1 балл они отстают от «Лос-Анджелеса» и «Сиэтла» и идут ровно с шестой «Миннесотой».

В течение двух недель «Эдмонтону» посчастливилось никуда не выезжать, так как его ждал 4-матчевый домашний цикл. На своем льду «Ойлерз» откатали кампанию практически идеально — три победы.

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Первые +2 команда Джея Вудкрофта отжала у «Монреаля» (5:3), после чего нарвалась на единственное в «Роджерс Плейс» поражение, обеспеченное «Вашингтоном» (2:3). В остальных домашних раундах канадцы уничтожили «Аризону» (8:2) и «Миннесоту» (5:2).

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С соперником из Сент-Пола «Эдмонтон» провел и следующий матч, однако уже на территории «Уайлд». В гостях канадцы уступили с минимальной разницей (1:2). После стыков в «Минни» «Ойлерз» зарулили в Теннесси, где переехали «Нэшвилл» (6:3).

«Сент-Луис»

«Блюз» отыграли 29 матчей, в которых получили 27 очков. В таблице Западной конференции они торчат на 12-й позиции. «Нэшвилл», который занимает соседнюю ячейку сверху, имеет столько же накоплений.

С конца осени по 6 декабря включительно «Сент-Луис» застрял в очередном безвыигрышном болоте. В этот период «Блюз» нарвались на поражения от «Далласа» (1:4), «Каролины» (4:6), «Питтсбурга» (2:6) и «Рейнджерс» (4:6).

Такую редкую, но необходимую в последнее время победу команда Крейга Беруби одержала в раунде седьмого числа. На «UBS Арене» она нагнула «Айлендерс» в игре на ультраскоростях (7:4).

Однако после топ-перфоманса в Нью-Йорке «Сент-Луис» снова скис. В двух следующих играх произошли потери очков по вине «Виннипега» (2:5) и «Колорадо» (2:3 ОТ). И только в последнем матче «Блюз» выстрадали победу над «Нэшвиллом» (1:0 ОТ).

Коэффициенты

Взять победу «Эдмонтона» букмекеры предлагают за 1.84, ничью — за 4.48, а победу «Сент-Луиса» — за 3.48.

Прогноз

«Сент-Луис» по-прежнему катает тухлые матчи , которые изредка разбавляет победами, поэтому даже у далекого от прайма «Эдмонтона» на его территории будет шикарная возможность взять +2 и запрыгнуть в топ-5 на Западе.

«Ойлерз» ведут активную борьбу с «Лос-Анджелесом» и «Сиэтлом» за пятую строчку, и пока у них нет прочного турнирного запаса, они будут выносить соперников уровня «Блюз».

Ставка

У команды Вудкрофта не должно возникать проблем в подобных встречах. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.00.

При этом верится, что Макдэвид и компания суперфорвардов затащат этот матч с увесистым гандикапом. А значит, дополнительно можно выбрать вариант — «Эдмонтон» победит с форой -1 за 2.02.