«Рейнджерс»
В прошлом сезоне «Рейнджерс» были чуть ли не главными амбассадорами топовых камбэков и красивых побед. В регулярке команда оказалась четвертой на Востоке, а в плей-офф дошла до полуфинала, где уступила «Тампе-Бэй».
Свои матчи бригада Дэвида Куинна старалась вытаскивать за счет командной игры, в ходе которой Артемий Панарин выпиливал точные пасы, а Мика Зибанежад или Крис Крайдер удачно их замыкали.
В межсезонье суперфорварды «Рейнджерс» никуда не разбежались, а команда тем временем провела активную трансферную кампанию, избавившись от ряда свободных агентов. Но и получить в свою обойму хороших напов ньюйоркцы также смогли.
Что касается предсезонки, то в ней «Рейнджерс» откатали шесть матчей, в которых сумели оформить всего пару побед, причем в преддверии старта НХЛ в товарняках разошелся 21-летний форвард Каапо Какко — три гола в двух встречах.
«Тампа-Бэй»
В минувшем сезоне клуб из Флориды оказался только пятым на Востоке, а в плей-офф мог вылететь в первом же раунде с «Торонто». Но все свои проблемы «Лайтнинг» вовремя разрулили и дошли до финала, где проиграли «Колорадо».
В 82 матчах прошлой регулярки «Тампа-Бэй» получила в свои ворота 233 шайбы, что стало одним из худших показателей в защите среди клубов-участников Кубка Стэнли с Восточной конференции.
Летом в ростер «Тампы-Бэй» вошли молодые канадские форварды + россиянин Владислав Наместников, в то время как лишилась команда Джона Купера нескольких защитников, которые в прошлом сезоне откатали по 90+ матчей.
В предсезонной кампании «Тампа-Бэй» провела пять товарняков, в четырех из которых проиграла. Предстоящий матч с «Рейнджерс» из-за травм пропустят защитники Сергачев, Богосян и нападающий Энтони Сирелли.
Коэффициенты
Зарядить на победу «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью — за 3.80, а на «Тампу-Бэй» — за 2.65.
Прогноз
В новый сезон ньюйоркцы заходят в качестве одного из главных игроков на Востоке, поэтому на них не будет давить статус даже соперников уровня «Тампы», более того,
Текущий ростер «рейнджеров» дает им карт-бланш, с которым команда Галлана может смело рассчитывать на первые 2 очка.
Ставка
Матч в Нью-Йорке будет событийным, так как без энергозатратной драки «Тампа-Бэй» гарантировано не отстанет от «рейнджеров», однако ребята с Манхэттена это понимают и готовы к любым сюрпризам со стороны «Болтс». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.36.