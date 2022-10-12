В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Рейнджерс» будут принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гарден» 12 октября. Начало встречи — в 02:30 мск. «Рейнджерс» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рейнджерс»

В прошлом сезоне «Рейнджерс» были чуть ли не главными амбассадорами топовых камбэков и красивых побед. В регулярке команда оказалась четвертой на Востоке, а в плей-офф дошла до полуфинала, где уступила «Тампе-Бэй».

Свои матчи бригада Дэвида Куинна старалась вытаскивать за счет командной игры, в ходе которой Артемий Панарин выпиливал точные пасы, а Мика Зибанежад или Крис Крайдер удачно их замыкали.

В межсезонье суперфорварды «Рейнджерс» никуда не разбежались, а команда тем временем провела активную трансферную кампанию, избавившись от ряда свободных агентов. Но и получить в свою обойму хороших напов ньюйоркцы также смогли.

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Что касается предсезонки, то в ней «Рейнджерс» откатали шесть матчей, в которых сумели оформить всего пару побед, причем в преддверии старта НХЛ в товарняках разошелся 21-летний форвард Каапо Какко — три гола в двух встречах.

«Тампа-Бэй»

В минувшем сезоне клуб из Флориды оказался только пятым на Востоке, а в плей-офф мог вылететь в первом же раунде с «Торонто». Но все свои проблемы «Лайтнинг» вовремя разрулили и дошли до финала, где проиграли «Колорадо».

В 82 матчах прошлой регулярки «Тампа-Бэй» получила в свои ворота 233 шайбы, что стало одним из худших показателей в защите среди клубов-участников Кубка Стэнли с Восточной конференции.

Летом в ростер «Тампы-Бэй» вошли молодые канадские форварды + россиянин Владислав Наместников, в то время как лишилась команда Джона Купера нескольких защитников, которые в прошлом сезоне откатали по 90+ матчей.

В предсезонной кампании «Тампа-Бэй» провела пять товарняков, в четырех из которых проиграла. Предстоящий матч с «Рейнджерс» из-за травм пропустят защитники Сергачев, Богосян и нападающий Энтони Сирелли.

Коэффициенты

Зарядить на победу «Рейнджерс» букмекеры предлагают за 2.35, на ничью — за 3.80, а на «Тампу-Бэй» — за 2.65.

Прогноз

В новый сезон ньюйоркцы заходят в качестве одного из главных игроков на Востоке, поэтому на них не будет давить статус даже соперников уровня «Тампы», более того, в четырех матчах из пяти последних на льду «Мэдисон Сквер Гарден» хозяева выигрывали .

Текущий ростер «рейнджеров» дает им карт-бланш, с которым команда Галлана может смело рассчитывать на первые 2 очка.

Ставка

Матч в Нью-Йорке будет событийным, так как без энергозатратной драки «Тампа-Бэй» гарантировано не отстанет от «рейнджеров», однако ребята с Манхэттена это понимают и готовы к любым сюрпризам со стороны «Болтс». Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» не проиграют + ТБ 4.5 за 2.36.