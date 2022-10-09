В матче Континентальной хоккейной лиги «Витязь» будет принимать «Спартак». Игра пройдет на арене «Балашиха» 9 октября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Витязь» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Витязь»

После 15 сыгранных матчей «Витязь» опустился на шестую позицию на Западе с 19 очками на счету. По 19 баллов имеют «Спартак», «Торпедо» и «Локо», идущие в таблице выше.

В новый сезон «Витязь» ворвался с четырьмя подряд победами, после которых тумблер переключился на поражения и был зафиксирован в таком положении шесть раундов.

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Однако луз-стрик был прерван, пока ситуация на Западе не стала катастрофической. В четырех следующих играх команда Вячеслава Буцаева вновь жадно хватала очки.

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В новой цепочке побед «Витязь» разобрал «Амур» (3:1), «Адмирал» (3:2 Б), «Спартак» (5:1) и «Динамо» Минск (5:3). Шикарный матч подмосковный клуб откатал и против СКА, но потерпел обиднейшее поражение (3:4).

«Спартак»

В активе столичного клуба 19 очков, которые он поднял в 16 матчах. В Западной конференции он держится на третьем месте, опережая по дополнительным параметрам «Торпедо», «Локомотив», «Витязь».

На выезде «Спартак» последний раз проигрывал 26 сентября. Произошло это в московском дерби. В разборках с ЦСКА красно-белые продержались 60 минут, а финальный панч получили в овертайме (2:3 ОТ).

После ЦСКА команду Бориса Миронова ждал цикл домашних матчей, в рамках которого «Спартак» уступил «Барысу» (1:3), вырубил «Торпедо» (4:3), проиграл «Витязю» (1:5) и СКА (1:5).

Два разгромных поражения на «Мегаспорт Арене» взбодрили московский клуб, приехавший в Череповец с мыслями о победе. В разборках с «Северсталью» «Спартак» честно заслужил 2 балла (4:2).

Коэффициенты

Поставить на победу «Витязя» букмекеры предлагают за 2.85, на ничью — за 3.84, а на победу «Спартака» — за 2.20.

Прогноз

«Витязь» в очном матче 7-дневной давности размазал красно-белых на «Мегаспорт Арене», да и в целом ребята Буцаева после серии поражений провели сильный отрезок , чего нельзя сказать о «Спартаке».

Москвичи стали чаще терять очки и проигрывать крупно, а в преддверии визита в Балашиху это мрачная статистика, учитывая мотивацию «Витязя», бьющегося за топ-3 на Западе.

Ставка

После энергозатратного выезда в Питер подмосковный клуб получил шанс разобраться с более приземленным соперником. За такую возможность парни Буцаева ухватятся максимально крепко. Наши прогноз и ставка — «Витязь» победит в матче за 2.12.