ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуПрощание с эпохой. Цирк вокруг Роналду пора прекращать Бернарду СилваТрансферный дайджест. 27 сентября — 3 октября Фрагмент матча «Айнтрахт» — «Унион» «Бавария» снова в Топе. «Унион» идёт с оглядкой
  • 11:12
    • УЕФА не планирует обновлять формат Суперкубка
  • 10:21
    • Семин: «Химки» не выиграют ни одного матча до конца сезона
  • 10:08
    • Котов сенсационно выиграл у Давидовича-Фокины в Астане
  • 10:03
    • Хачанов вышел во второй круг турнира в Астане
  • 07:15
    • Украина намерена претендовать на проведение ЧМ-2030
    Все новости спорта

    В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд

    «Спартак» — СКА. Прогноз и ставка (к. 2.24) на хоккейный матч КХЛ 5 октября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Спартак Прогнозы на СКА
    Прогноз и ставки на «Спартак» — СКА
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Дмитрий Яшкин
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 05 Октября 2022 года
    Спартак
  • Москва
    •  Спартак 19:30 СКА СКА
  • Санкт-Петербург
    •

    «Спартак»

    В резерве столичной команды имеется 17 очков, которые она взяла в 14 матчах. В таблице Западной конференции красно-белые занимают третье место, имея при этом негативную разницу голов — 24:30.

    Шесть матчей из девяти предыдущих закончились поражением «Спартака». С 14-го по 18-е сентября москвичи слили три встречи кряду.

    Коэффициенты матча Спартак — СКА

    1X2Новым игрокам
  • 4.304.101.75Фрибет$40
    •

    После череды лузов команда Бориса Миронова поймала временное просветление и снова начала собирать по два балла. Причем сперва красно-белые смогли всухую вырубить «Ак Барс» (2:0), а затем — без пропущенных голов закончить матч с «Сочи» (1:0).

    Все прогнозы на КХЛ

    Покинув Краснодарский край, «Спартак» снова заставили терять очки. Проиграла московская банда ЦСКА (2:3 ОТ) и «Барысу» (1:3), а после победы над «Торпедо» (4:3) народную команду размазал «Витязь» (1:5).

    СКА

    Питерцы продолжают переть по регулярке практически со стопроцентными показателями. В 14 встречах они подняли 27 очков, вонзили 50 голов при 20 пропущенных и высадились на первое место на Западе.

    24-го сентября СКА потерпел первое в новом сезоне поражение. В «Ледовом дворце» хозяева бились с московским «Динамо», которому уступили в серии буллитов (1:2 Б). До этого «армейцы» затащили девять матчей в ряд.

  • Канадский покер в Москве, первые победы «Нефтехимика», унижение ЦСКА 18-летним форвардом. Итоги прошлых 7 дней в КХЛ
  • КХЛ: топ-событий минувшей недели
  • Вчера

    • Поражение дома никак не отразилось на общем настроении команды Романа Ротенберга, которая в четырех следующих играх жестко прошлась по соперникам.

    С крупным счетом СКА растоптал «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1). А в игре с ЦСКА 3-го октября питерцы закамбэчили с 0:2 и уложили москвичей на лопатки в овертайме (3:2 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Спартака» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 4.28, на ничью — за 4.18, а на СКА — за 1.72.

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    Прогноз

    Победа в «армейском» дерби заставила СКА потратить запредельное количество энергии, но к встрече со «Спартаком», рухнувшим в микрокризис, довольная собой команда Ротенберга восстановится на сто процентов и вынесет еще один московский клуб.

    Ставка

    Против «Спартака» питерцы будут рубиться с позиции силы и возьмут очки с голевым запасом. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Алькарас — Гоффен
  • Теннис
  • Сегодня в 11:00
    •  2.69
  • Прогноз на матч Адмирал — Сочи
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Грикспор — Бублик
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Сибирь — Локомотив
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Барыс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рамос — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Трактор — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.41
  • Прогноз на матч Радукану — Касаткина
  • Теннис
  • Сегодня в 17:01
    •  2.52
  • Прогноз на матч Ак Барс — Автомобилист
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Куньлунь — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Бавария — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.34
  • Прогноз на матч Марсель — Спортинг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Грачева — Кудерметова
  • Теннис
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Спартак» — СКА: прогноз, ставка (2.24), статистика, коэффициенты матча 05.10.2022. Прогнозы на хоккей. В столице СКА продолжит отбирать очки и местных команд
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры