В матче Континентальной хоккейной лиги «Спартак» будет принимать СКА. Игра пройдет на «Мегаспорт Арене» 5 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Спартак» — СКА: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спартак»

В резерве столичной команды имеется 17 очков, которые она взяла в 14 матчах. В таблице Западной конференции красно-белые занимают третье место, имея при этом негативную разницу голов — 24:30.

Шесть матчей из девяти предыдущих закончились поражением «Спартака». С 14-го по 18-е сентября москвичи слили три встречи кряду.

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После череды лузов команда Бориса Миронова поймала временное просветление и снова начала собирать по два балла. Причем сперва красно-белые смогли всухую вырубить «Ак Барс» (2:0), а затем — без пропущенных голов закончить матч с «Сочи» (1:0).

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Покинув Краснодарский край, «Спартак» снова заставили терять очки. Проиграла московская банда ЦСКА (2:3 ОТ) и «Барысу» (1:3), а после победы над «Торпедо» (4:3) народную команду размазал «Витязь» (1:5).

СКА

Питерцы продолжают переть по регулярке практически со стопроцентными показателями. В 14 встречах они подняли 27 очков, вонзили 50 голов при 20 пропущенных и высадились на первое место на Западе.

24-го сентября СКА потерпел первое в новом сезоне поражение. В «Ледовом дворце» хозяева бились с московским «Динамо», которому уступили в серии буллитов (1:2 Б). До этого «армейцы» затащили девять матчей в ряд.

Поражение дома никак не отразилось на общем настроении команды Романа Ротенберга, которая в четырех следующих играх жестко прошлась по соперникам.

С крупным счетом СКА растоптал «Торпедо» (3:0), «Адмирал» (6:1) и «Динамо» Минск (5:1). А в игре с ЦСКА 3-го октября питерцы закамбэчили с 0:2 и уложили москвичей на лопатки в овертайме (3:2 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Спартака» в этой игре букмекеры предлагают поставить за 4.28, на ничью — за 4.18, а на СКА — за 1.72.

Прогноз

Победа в «армейском» дерби заставила СКА потратить запредельное количество энергии, но к встрече со «Спартаком», рухнувшим в микрокризис, довольная собой команда Ротенберга восстановится на сто процентов и вынесет еще один московский клуб .

Ставка

Против «Спартака» питерцы будут рубиться с позиции силы и возьмут очки с голевым запасом. Наши прогноз и ставка — СКА победит с форой -1 за 2.24.