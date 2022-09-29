ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Холанд — новая суперзвезда АПЛПочему АПЛ успешна не только из-за звезд и конкуренции Гарет СаутгейтВыжженное поле. Кто придет на смену Саутгейту? Джуд БеллингемТрансферный дайджест. 20-26 сентября
  • 10:17
    • Богалий: Минспорта ведет работу, чтобы мобилизация не коснулась профессиональных спортсменов
  • 09:49
    • Фернандеш: Не надо устраивать вокруг Роналду мыльную оперу
  • 09:21
    • Гол Барриоса помог Колумбии выиграть у Мексики
  • 08:45
    • Скалони продолжит возглавлять сборную Аргентины после ЧМ-2022
  • 08:05
    • Аргентина разгромила Ямайку, Месси оформил дубль
  • 23:54
    • Шотландия сыграла вничью с Украиной и вышла в Лигу А, Армения вылетела в Лигу С
  • 23:44
    • Испания вырвала победу у Португалии и выиграла группу А2, Чехия вылетела в Лигу В
    Все новости спорта

    «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом

    «Автомобилист» — «Ак Барс». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч КХЛ 29 сентября 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на КХЛ Прогнозы на Автомобилист Прогнозы на Ак Барс
    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Ак Барс»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Автомобилист» в матче с «Куньлунем»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Уралец» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. КХЛ 29 Сентября 2022 года
    Автомобилист
  • Екатеринбург
    •  Автомобилист 17:00 Ак Барс Ак Барс
  • Казань
    •

    «Автомобилист»

    Клубу с Урала хватило 11 матчей, чтобы заработать 17 очков. Благодаря этому он закрепился на втором месте в Восточной конференции с мощной разницей голов — 42:30.

    Еще недавно «Автомобилист» козырял победной серией, которая продлилась четыре игровых дня. В каждом матче екатеринбуржцы вмазали соперникам по 4+ шайбы.

    Коэффициенты матча Автомобилист — Ак Барс

    1X2Новым игрокам
  • 2.753.902.30Фрибет$40
    •

    В период вин-стрика команда Николая Заварухина успела разобрать «Авангард» (4:2), «Спартак» (4:1), «Сибирь» (5:2) и «Нефтехимик» (4:3). Могла серия прожить и дольше, но неожиданно для многих «Авто» уступило «Барысу» (0:2).

    Все прогнозы на КХЛ

    Забив не неудачный выезд в Нур-Султан, «Автомобилист» вернулся к победам с традиционно высокой результативностью. В паре матчей уральцы хлопнули «Сибирь» (5:3) и «Куньлунь» (6:1).

    «Ак Барс»

    Супертим из Казани откатала десять матчей, по итогам которых заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 15 очками и плюсовым балансом голов — 24:15.

    Ближе ко второй половине сентября «Ак Барс» дал старт собственной беспроигрышной серии, которая дотянула до трех раундов с крепкими середняками.

    Сперва команда Олега Знарка взяла скромную победу над «Торпедо» (2:1), после которой вырубила «Динамо» Минск в овертайме (3:2 ОТ) и размазала «Спартак» (4:1).

    Второй стыковой заход с красно-белыми оказался для «Ак Барса» слишком сложным, из-за чего казанцы пережили безголевое поражение (0:2). После разборок с москвичами ребята Знарка обыграли «Трактор» (3:2) и «Салават Юлаев» (3:0).

    Коэффициенты

    На «Автомобилист» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.10, а на «Ак Барс» — 2.30.

    100$ИгратьБонус новым игрокамsportbet 40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis

    Прогноз

    Несмотря на потерю лидерства на Востоке, «Авто» по-прежнему в порядке. Оно много забивает, причем как благодаря легионерам, так и усилиями местных звезд.

    «Ак Барс» хоть и идет в верхней части таблицы, выглядит бледнее уральцев. В очной встрече хозяева имеют все шансы на то, чтобы вынести дрим-тим Знарка и стереть в пыль букмекерские расклады.

    Ставка

    Удачный результат хозяев не будет сенсацией. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Сафиуллин — Этчеверри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Вердаско — Басилашвили
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Урал — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.22
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Химки — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Оренбург — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Димитров — Ивашко
  • Теннис
  • Сегодня в 18:00
    •  7.48
  • Экспресс дня 28 сентября
  • Сегодня в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Локомотив — Торпедо
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Крейчикова — Костюк
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч СКА — Адмирал
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Спартак — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.53
  • Прогноз на матч Сочи — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч ЦСКА — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 29.09.2022. Прогнозы на хоккей. «Автомобилист» заставит «Ак Барс» покинуть его территорию с пустым багажом
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 3000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры