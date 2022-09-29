В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Ак Барс». Игра пройдет на арене «Уралец» 29 сентября. Начало встречи — в 17:00 мск. «Автомобилист» — «Ак Барс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Автомобилист»

Клубу с Урала хватило 11 матчей, чтобы заработать 17 очков. Благодаря этому он закрепился на втором месте в Восточной конференции с мощной разницей голов — 42:30.

Еще недавно «Автомобилист» козырял победной серией, которая продлилась четыре игровых дня. В каждом матче екатеринбуржцы вмазали соперникам по 4+ шайбы.

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В период вин-стрика команда Николая Заварухина успела разобрать «Авангард» (4:2), «Спартак» (4:1), «Сибирь» (5:2) и «Нефтехимик» (4:3). Могла серия прожить и дольше, но неожиданно для многих «Авто» уступило «Барысу» (0:2).

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Забив не неудачный выезд в Нур-Султан, «Автомобилист» вернулся к победам с традиционно высокой результативностью. В паре матчей уральцы хлопнули «Сибирь» (5:3) и «Куньлунь» (6:1).

«Ак Барс»

Супертим из Казани откатала десять матчей, по итогам которых заняла третье место в турнирной таблице Восточной конференции с 15 очками и плюсовым балансом голов — 24:15.

Ближе ко второй половине сентября «Ак Барс» дал старт собственной беспроигрышной серии, которая дотянула до трех раундов с крепкими середняками.

Сперва команда Олега Знарка взяла скромную победу над «Торпедо» (2:1), после которой вырубила «Динамо» Минск в овертайме (3:2 ОТ) и размазала «Спартак» (4:1).

Второй стыковой заход с красно-белыми оказался для «Ак Барса» слишком сложным, из-за чего казанцы пережили безголевое поражение (0:2). После разборок с москвичами ребята Знарка обыграли «Трактор» (3:2) и «Салават Юлаев» (3:0).

Коэффициенты

На «Автомобилист» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.56, на ничью — 4.10, а на «Ак Барс» — 2.30.

Прогноз

Несмотря на потерю лидерства на Востоке, «Авто» по-прежнему в порядке . Оно много забивает, причем как благодаря легионерам, так и усилиями местных звезд.

«Ак Барс» хоть и идет в верхней части таблицы, выглядит бледнее уральцев. В очной встрече хозяева имеют все шансы на то, чтобы вынести дрим-тим Знарка и стереть в пыль букмекерские расклады.

Ставка

Удачный результат хозяев не будет сенсацией. Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит с форой 0 за 2.00.