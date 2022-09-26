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    Еще одним тоталом «больше» «Северсталь» закроет домашнюю игру?

    «Северсталь» — «Адмирал». Прогноз и ставка (к. 2.25) на хоккейный матч КХЛ 26 сентября 2022 года

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    В матче Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» будет принимать «Адмирал». Игра пройдет в «Ледовом дворце» 26 сентября. Начало встречи — в 19:00 мск. «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Северсталь»

    За десять матчей на турнирный счет «стали» положили 11 очков. А благодаря хорошей разнице голов (30:26) команда занимает седьмое место в Западной конференции.

    Уже в начале сезона «Северсталь» успела пережить небольшой игровой спад, накрывший команду после крупной победы над «Динамо» Минск (5:2) в матче 14-го сентября.

    После разгрома гостей из Белоруссии бригада Андрея Разина зашла в 3-матчевую безвыигрышную серию, стартовавшую с разборок со СКА в Питере (1:2 ОТ).

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    Добавились проблемы «Северстали» из-за поражения в ответке с «Динамо» Минск (2:3), а еще позже череповчане отстегнули 2 очка «Динамо» Москва (1:3). Возможно, крупная победа над «Барысом» (5:2) в недавнем матче улучшит дела череповецкого клуба.

    «Адмирал»

    Команду из Владивостока опустили на седьмую строчку на Востоке. В десяти играх она заработала 9 очков, а баланс забитых и пропущенных недавно из нулевого перешел в минусовый — 16:17.

    В период с 11-го по 17-е сентября «Адмирал» жил счастливо и не знал горя. На «Фетисов Арене» он оформил три подряд победы, которые помогли ему залететь в топ Восточной конференции.

    В ходе упомянутой серии команда Леонида Тамбиева успела щелкнуть «Куньлунь» (3:1) и дважды вырубить «Салават» (2:0, 2:1 ОТ). Однако теперь у «моряков» новая реальность — три подряд поражения.

    Отметим, что ни в одном из проигранных матчей «Адмирал» не сливался безнадежно. Дважды подряд он достойно дрался с «Магниткой» (0:2, 1:3) и пытался выглядеть не хуже «Локомотива» (1:2).

    Коэффициенты

    На «Северсталь» в этой игре букмекеры выкатывают кэф 1.78, на ничью — 4.20, а на «Адмирал» — 3.78.

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    Прогноз

    После серии неприятных болевых ощущений «сталь» снова вернулась к победам, причем 2 очка в последнем матче взяла с шикарной игрой в атаке, которую важно сохранить и для будущих успехов.

    В частности, выдать аналогичный по качеству хоккей банда Разина готова во встрече с «Адмиралом», форма которого потихоньку угасает. Три луза в преддверии выезда в Череповец это доказывают.

    Ставка

    В матче 26-го сентября хозяева могут зарядить второй подряд топ-перфоманс. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Северстали» больше 3 за 2.25.

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    «Северсталь» — «Адмирал»: прогноз, ставка (2.25), статистика, коэффициенты матча 26.09.2022. Прогнозы на хоккей. Еще одним тоталом «больше» «Северсталь» закроет домашнюю игру?
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