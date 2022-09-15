В матче Континентальной хоккейной лиги «Амур» будет принимать «Металлург» Мг. Игра пройдет на «Платинум Арене» 15 сентября. Начало встречи — в 12:00 мск. «Амур» — «Металлург» Мг: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Амур»

Хабаровская сенсация в пяти играх взяла 6 очков. Такой результат и баланс голов 12:14 подняли команду на третье место в Восточной конференции.

На первую игру сезона «Амур» прилетел в Москву. На «Мегаспорт Арене» гости бодро зарубились с предматчевым фаворитом и были близки к локальной сенсации, однако персональные ошибки стоили поражения (2:3).

Коэффициенты матча Амур — Металлург Мг 1X2Новым игрокам 4.604.601.60Фрибет$40

Как только команде Вадима Епанчинцева подвернулся соперник полегче, прилетели первые набранные баллы. Удачно «тигрята» сгоняли в Мытищи, где шлепнули «Куньлунь» (2:0).

Все прогнозы на КХЛ

На второе поражение в сезоне хабаровчане нарвались во встрече с «Торпедо» (1:6). К счастью, разгром в Нижнем не ошарашил «Амур», который позже выдал суперматч с «Металлургом» Мг (5:4 ОТ) и в лайт-режиме переиграл «Куньлунь» (2:1).

«Металлург» Мг

Магнитогорцы в пяти матчах также заработали 6 баллов, забили чуть больше «Амура», но и пропустили тоже прилично — 16:20. С такой разницей голов команда засела на четвертой строчке на Востоке.

Старт «Металлурга» Мг в новом сезоне далек от картины, которую рисовал тренерский штаб перед началом чемпионата — три поражения в пяти матчах.

Первая катастрофа накрыла «Магнитку» в игре Кубка Открытия, в которой команда Ильи Воробьева вела в счете, но попала под тяжелый каток ЦСКА и подписалась на разгром (2:6).

После победы в безбашенной драке с «Торпедо» (5:4) «Металлург» пережил еще одну волну поражений. Допустил он это во встречах с «Северсталью» (3:4 ОТ) и «Амуром» (4:5 ОТ). После пары слитых овертаймов «Магнитка» скатала третий, в котором вырубила «Спартак» (2:1 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Амура» в его домашней игре букмекеры заряжают кэф 4.38, а победа «Металлурга» Мг оценивается в 1.62. На ничью можно поставить за 4.54.

Прогноз

В последнем очном заходе «Амур» удивил «Магнитку» на ее льду. Фаворит докатывал матч до победы, а затем получил оплеуху в конце встречи и был казнен в овертайме.

Эти события были не так давно, чтобы команда Воробьева забыла о произошедшем. Конечно, магнитогорцы едут в Хабаровск за реваншем и имеют большие шансы на то, чтобы его получить.

Ставка

На «Платинум Арене» «Магнитка» может не только прихлопнуть «Амур», но и обойти его в Восточной гонке. В общем, мотивации хватает. Наши прогноз и ставка — «Металлург» Мг победит с форой 0 за 2.01.