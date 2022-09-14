В матче Континентальной хоккейной лиги «Динамо» Москва будет принимать «Сочи». Игра пройдет на «ВТБ Арене» 14 сентября. Начало встречи — в 19:30 мск. «Динамо» Москва — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо» Москва

В активе динамовцев 8 очков, доставшихся в пяти играх регулярки. А солидная разница по голам — 15:7 позволила команде подняться на третью строчку в Западной конференции.

В чемпионат «Динамо» Москва влилось идеально — три победы на старте с гандикапом в 2+ шайбы в каждой встрече. Первым клубом в списке пострадавших оказался «Ак Барс» (2:0).

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После матча с супертопом команда Алексея Кудашова разобрала двух андердогов. Дома столичная бригада стерла в пыль «Нефтехимик» (6:1), а в гостях — раскидала «Сочи» (4:2).

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Самое серьезное испытание ждало динамовцев в Питере, которое парни Кудашова провалили. СКА для нынешнего «Динамо» — неподъемный соперник (1:4). Зато следующий, более лайтовый выезд сине-белые закрыли победой над «Витязем» (2:0).

«Сочи»

Команда из Краснодарского края провела 4 матча, в которых смогла подобрать всего 2 очка, что делает ее последней на Западе. Разумеется, разница по голам сейчас также минусовая — 9:13.

Новую регулярку «Сочи» открыл тремя подряд поражениями. Причем каждая встреча закончилась с разницей в 2+ гола, а стартовала серия лузов сочинцев с домашней игры против «Сибири» (0:2).

Во втором матче соперником «Сочи» был «Адмирал». Но в разборках аутсайдеров команду Андрея Назарова владивостокцы приговорили в одностороннем порядке (1:4).

Далее была встреча с «Динамо» Москва (2:4). Проиграть топ-клубу было не так стыдно. А наконец-то победить «Сочи» удалось 9 сентября — в «Большом» команда выдала мощную результативность в матче с проблемным «Барысом» (6:3).

Коэффициенты

На победу «Динамо» Москва в этой игре букмекеры выкатывают кэф 1.54, а вот на ничью и победу «Сочи» многие аналитики предлагают поставить за 4.80.

Прогноз

В предыдущей встрече сочинцы ожидаемо пережили горький опыт, который команда Кудашова готова повторить.

Сейчас «Сочи» не выглядит клубом, способным шумно заехать на «ВТБ Арену» и дотянуться до фаворита, скорее столичная бригада будет претендовать на разгромную победу .

Ставка

Динамовцы в игре с очевидным аутсайдером заберут 2 балла с хорошим голевым запасом. Наши прогноз и ставка — «Динамо» Москва победит с форой — 1.5 за 1.94.