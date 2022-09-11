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    «Автомобилист» — «Авангард». Прогноз и ставка (к. 2.26) на хоккейный матч КХЛ 11 сентября 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Автомобилист» — «Авангард»
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    «Автомобилист» в игре с «Трактором»
    В матче Континентальной хоккейной лиги «Автомобилист» будет принимать «Авангард». Игра пройдет на арене «Уралец» 11 сентября. Начало встречи — в 15:00 мск. «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Автомобилист»

    Крепкая команда с Урала замыкает тройку лучших в Восточной конференции. В четырех играх «Авто» перехватило у конкурентов 5 баллов, но при этом разница голов у него сейчас негативная — 14:16.

    Регулярный чемпионат 2022/23 «Автомобилист» открыл двумя матчами в «Уральце». Обе встречи остались за хозяевами, которые не поленились зарядить публику результативными играми, вмазав по 4 шайбы гостям.

    В начале новой кампании команда Николая Заварухина опустила «Локомотив» (4:2), после чего выгрызала очки в равной игре с «Северсталью» (4:3).

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    А вот первый выезд в сезоне «Автомобилист» закрыл потерей — в разборках с «Трактором» пришлось отдать очки в овертайме (3:4 ОТ). Самой слабой по итогам получилась встреча в Нижнем, где «Авто» было взорвано «Торпедо» (3:7).

    «Авангард»

    На сегодняшний день «Авангард» — главное разочарование старта сезона. Ни один балл команда не смогла урвать за три игры, из-за чего она застряла на последнем месте в конференции с балансом шайб — 6:13.

    В дебюте сезона «Авангард» приехал в Балашиху, где больше не был хозяином. В матче с «Витязем» омичи без своего желания поучаствовали в сенсации, отдав все андеодогу (2:3).

    Следующая контрольная точка приземлила парней Дмитрия Рябыкина в Минск, где сил «Авангарду» хватило на два периода обоюдно острой игры с «Динамо». В третьей двадцатиминутке гости вынимали шайбы в одностороннем порядке. Снова омичей оставили с нулем (3:6).

    Еще один трудный квест ждал команду в Питере. В «Ледовом» омских парней на прочность испытывал СКА. Очередную проверку боем «Авангард» не прошел (1:4).

    Коэффициенты

    Победа «Автомобилиста» оценивается в 2.26, а на «Авангард» дается кэф 2.61. Ничью букмекеры рассматривают за 4.10.

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    Прогноз

    До крупного поражения в Нижнем Новгороде «Авто» провело крутые матчи, которые приносили команде очки. Более того, в новой регулярке екатеринбуржцы не забивали меньше трех голов в основное время. Для застывшего на дне «Авангарда» это станет одной из главных проблем.

    Ставка

    Караул в защите и бедность в атаке сыграют свою роль, причем — в пользу хозяев «Уральца». Наши прогноз и ставка — «Автомобилист» победит за 2.26.

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    «Автомобилист» — «Авангард»: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 11.09.2022. Прогнозы на хоккей. Мучения «Авангарда» продолжатся в Екатеринбурге?
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