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    «Даллас» не будет рвать жилы в матче с «Анахаймом»

    «Даллас» — «Анахайм». Прогноз и ставка (к. 2.00) на хоккейный матч НХЛ 30 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Даллас» — «Анахайм»
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    Джейми Бенн
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 30 апреля. Начало встречи — в 03:30 мск. «Даллас» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 30 Апреля 2022 года

    «Даллас»

    Техасцы приняли участие в 81 игре регулярки и заработали 96 очков. В таблице Центрального дивизиона «шерифы» поднялись на четвертое место и наконец-то пробили себе путь в плей-офф.

    Ближе к концу чемпионата «Даллас» неожиданно потерпел три подряд крупных поражения, которые могли обломать мечты касательно дальнейшей борьбы в Кубке Стэнли.

    Коэффициенты матча Даллас — Анахайм

  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.50
  • 2
  • 4.10
  • Ставка
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    В тех самых играх «Страз» были разгромлены «Ванкувером» (2:6), «Эдмонтоном» (2:5) и «Калгари» (2:4). Но после серии откровенно слабых матчей команда Рика Боунесса сумела зацепить очки в трех встречах кряду.

    Все прогнозы на НХЛ

    На своем льду «Даллас» победил «Сиэтл» (3:2), а затем — одержал верх в важнейшей игре с «Вегасом» (3:2 Б). Одно очко прилетело на счет техасцев в матче с «Аризоной» (3:4 ОТ).

    «Анахайм»

    В резерве калифорнийского клуба лежат 76 очков, которые он достал в 81 матче регулярки. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утки» занимают седьмую позицию.

    Боровшийся ранее за плей-офф места «Анахайм» доигрывает сезон в статусе андердога. В последних восьми матчах «Дакс» оформили всего две победы.

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    • Одну добротную встречу «кряквы» скатали 18 апреля в «Хонда Центре». На своем льду они обидели «Коламбус» (6:4). Но после той игры парни Далласа Икинса трижды остались без очков.

    В двух матчах «Анахайм» отдал калифорнийское дерби «Лос-Анджелесу» (1:2. 2:4), а в третьем — крупно влетел «Сент-Луису» (3:6). Зато в последней встрече «Дакс» грохнули «Сан-Хосе» (5:2).

    Коэффициенты

    Победа «Далласа» в его домашнем матче оценивается в 1.75, на ничью букмекеры предлагают зарядить за 4.80, а на победу «Анахайма» — за 3.90.

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    Прогноз

    Решив давно нависший вопрос с выходом в плей-офф, «Даллас» может выдохнуть перед последней игрой, особенно если учесть, что в заключительном матче «Старз» сыграют с упавшим в пропасть «Анахаймом». Во встрече с «Дакс» техасцы не будут надрываться и скатают «низ».

    Ставка

    «Далласу» незачем тратить силы перед плей-офф, поэтому высокой результативности ждать от этого матча рискованно. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 5.5 за 2.00.

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    «Даллас» — «Анахайм»: прогноз, ставка (2.00), статистика, коэффициенты матча 30.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Даллас» не будет рвать жилы в матче с «Анахаймом»
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