В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Хоккеисты из Сент-Пола приняли участие в 80 матчах сезона, в которых подняли 109 очков. В таблице Центрального дивизиона команда занимает второе место и опережает по дополнительным показателям «Сент-Луис».

Во второй половине апреля, а если быть точным — с 18-го числа, «Миннесота» стрельнула очередной беспроигрышной серией, которая на этот раз держалась в течение шести матчей.

Коэффициенты матча Миннесота — Калгари 1 2.45 X 4.30 2 2.45 Ставка

Первый вынос соперника «дикари» завершили в Сент-Поле, где добили «Сан-Хосе» в овертайме (5:4 ОТ). В следующих встречах «Минни» грохнула «Монреаль» (2:0), «Ванкувер» (6:3) и «Сиэтл» (6:3).

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Как только команда Дина Эвансона позволила себе немного расслабиться, она сразу же была наказана на своем льду андердогом. В матче с «Аризоной» «Миннесота» проиграла в две шайбы (3:5).

«Калгари»

Канадская команда из Альберты выбила 110 баллов в 80 встречах чемпионата, благодаря чему она закрепилась на первой позиции в Тихоокеанском дивизионе, опередив второй «Эдмонтон» на 10 очков.

Последнее на сегодня поражение «Калгари» было записано в архивы 20 апреля. В тот день канадцы скатали матч с «Нэшвиллом» на «Бриджстоун Арене» и проиграли «хищникам» по буллитам (2:3 Б).

После встречи с «Предаторз» команда Дэррила Саттера оформила три подряд победы. Новую серию «Флеймз» начали с домашних матчей с «Далласом» (4:2) и «Ванкувером» (6:3).

На следующую игру «Калгари» вновь сгонял в Теннесси, где снова устроил жаркий замес с «Нэшвиллом». На этот раз канадцы затащили победу в овертайме (4:3 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, поставить на ничью они предлагают за 4.48, а на победу «Калгари» — за 2.47.

Прогноз

«Калгари» уже точно выходит в плей-офф Кубка Стэнли с первого места в дивизионе, но это не машет ему докатывать регулярку в свое удовольствие выносить других сильных соперников.

В игре с «Миннесотой», которая, судя по перфомансу с «Аризоной», потеряла интерес к остатку чемпионата, «Флеймз» не откажутся от своей традиции и вновь проведут хороший матч.

Ставка

Возможно, две топ-команды не сумеют определить лучшую в основное время, однако канадские гости очки в Сент-Поле обязательно выхватят. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит с форой 0 за 1.89.