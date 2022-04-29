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    «Калгари» пойдет и дальше без поражений?

    «Миннесота» — «Калгари». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 29 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Калгари»
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    Милан Лучич
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Калгари». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 29 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Калгари»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 29 Апреля 2022 года

    «Миннесота»

    Хоккеисты из Сент-Пола приняли участие в 80 матчах сезона, в которых подняли 109 очков. В таблице Центрального дивизиона команда занимает второе место и опережает по дополнительным показателям «Сент-Луис».

    Во второй половине апреля, а если быть точным — с 18-го числа, «Миннесота» стрельнула очередной беспроигрышной серией, которая на этот раз держалась в течение шести матчей.

    Коэффициенты матча Миннесота — Калгари

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.30
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
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    Первый вынос соперника «дикари» завершили в Сент-Поле, где добили «Сан-Хосе» в овертайме (5:4 ОТ). В следующих встречах «Минни» грохнула «Монреаль» (2:0), «Ванкувер» (6:3) и «Сиэтл» (6:3).

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    Как только команда Дина Эвансона позволила себе немного расслабиться, она сразу же была наказана на своем льду андердогом. В матче с «Аризоной» «Миннесота» проиграла в две шайбы (3:5).

    «Калгари»

    Канадская команда из Альберты выбила 110 баллов в 80 встречах чемпионата, благодаря чему она закрепилась на первой позиции в Тихоокеанском дивизионе, опередив второй «Эдмонтон» на 10 очков.

    Последнее на сегодня поражение «Калгари» было записано в архивы 20 апреля. В тот день канадцы скатали матч с «Нэшвиллом» на «Бриджстоун Арене» и проиграли «хищникам» по буллитам (2:3 Б).

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    • После встречи с «Предаторз» команда Дэррила Саттера оформила три подряд победы. Новую серию «Флеймз» начали с домашних матчей с «Далласом» (4:2) и «Ванкувером» (6:3).

    На следующую игру «Калгари» вновь сгонял в Теннесси, где снова устроил жаркий замес с «Нэшвиллом». На этот раз канадцы затащили победу в овертайме (4:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Миннесоты» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.46, поставить на ничью они предлагают за 4.48, а на победу «Калгари» — за 2.47.

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    Прогноз

    «Калгари» уже точно выходит в плей-офф Кубка Стэнли с первого места в дивизионе, но это не машет ему докатывать регулярку в свое удовольствие выносить других сильных соперников.

    В игре с «Миннесотой», которая, судя по перфомансу с «Аризоной», потеряла интерес к остатку чемпионата, «Флеймз» не откажутся от своей традиции и вновь проведут хороший матч.

    Ставка

    Возможно, две топ-команды не сумеют определить лучшую в основное время, однако канадские гости очки в Сент-Поле обязательно выхватят. Наши прогноз и ставка — «Калгари» победит с форой 0 за 1.89.

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    «Миннесота» — «Калгари»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 29.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Калгари» пойдет и дальше без поражений?
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