В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй» будет принимать «Виннипег». Игра пройдет на «Амали Арене» 17 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Тампа-Бэй» — «Виннипег»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тампа-Бэй»

Хоккейный клуб из Тампы поучаствовал в 74 играх чемпионата, после которых в его копилке оказались 98 очков. В таблице Атлантического дивизиона «молнии» закрепились на третьем месте.

В период с 3 по 9 апреля «Тампа-Бэй» пережила 4-матчевую серию поражений, которая началась с домашних поединков против «Монреаля» (4:5 Б) и «Торонто» (2:6).

Еще один облом ждал команду Джона Купера в столице, где она проиграла «Вашингтону» (3:4). Вернувшись на «Амали Арену», «Болтс» выхватили 1 балл в зарубе с «Бостоном» (1:2 ОТ).

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Прервалась серия поражений «Лайтнинг» в матче с «Баффало» (5:0), после которого «Тампа» минимально уступила «Далласу» (0:1). В последнем поединке «Болтс» вымучили победу над «Анахаймом» (4:3 ОТ).

«Виннипег»

Канадская команда из Манитобы сумела зацепить 81 очко в 75 играх регулярки. В таблице Центрального дивизиона она занимает шестое место, отставая от пятого «Далласа» на 8 баллов.

Апрельская часть сезона стартовала для «Виннипега» с четырех поражений. Трижды кряду он не заработал ни единого балла. В этой серии «Джетс» уступили «Торонто» (3:7), «Лос-Анджелесу» (2:3) и «Детройту» (1:3).

Четвертая потеря ждала «бомбардировщиков» в замесе с «Колорадо», но там парни Дэйва Лоури сумели выхватить 1 очко (4:5 ОТ). Прервалась цепочка слабых матчей в зарубе с «Оттавой» (4:3).

На встречу 12 апреля «Виннипег» сгонял в «Белл Центр», где грохнул «Монреаль» (4:2). В последнем на сегодня поединке «Джетс» схлопотали крупное поражение от «Флориды» (1:6).

Коэффициенты

Победа «Тампы-Бэй» в этой встрече оценивается в 1.74, на ничью букмекеры предлагают поставить за 4.25, а на победу «Виннипега» — за 4.00.

Прогноз

В пяти матчах из семи последних расслабившаяся «Тампа-Бэй» проиграла. Трижды в этих поединках ей забрасывали минимум 3 шайбы . В такой ситуации даже у хромающего «Виннипега» появляются шансы на локальный подвиг.

Ставка

У «Джетс» остаются призрачные надежды на попадание в плей-офф Кубка Стэнли, поэтому в конце сезона они еще повоюют с «Далласом» за место в топ-5 дивизиона. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Виннипега» больше 2.5 за 2.34.