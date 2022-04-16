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    НХЛ. «Флорида» разгромила «Виннипег», «Монреаль» уступил «Айлендерс»

    Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 16 апреля

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    «Нью-Йорк Айлендерс»

    «Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

    В составе победителей по голу забили Зак Паризе, Ноа Добсон и Брок Нельсон. Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 44 броска и оформил седьмой шатаут в сезоне.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Монреаль» — «Айлендерс» — 0:3 (0:0, 0:0, 0:3)
    Голы: Паризе — 15 (Барзал, Беллоуз), 44:25 — 0:1. Добсон — 11 (Нельсон), 46:09 — 0:2. Нельсон — 34 (п.в., Ли, Палмиери), 58:21 — 0:3Вратари: Прайс (57:22 — 58:21) — СорокинШтраф: 9-11Броски: 44 (14+16+14) — 20 (8+4+8)

    «Монреаль» — «Нью-Йорк Айлендерс» 0:3

    «Флорида» — «Виннипег» 6:1

    В составе победителей по дублю оформили Джонатан Юбердо и Густав Форслинг. Еще по голу забили Мэйсон Марчмент и Максим Мамин. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 бросков из 31.

    НХЛ Регулярный чемпионат
    «Флорида» — «Виннипег» — 6:1 (2:0, 2:0, 2:1)
    Голы: Юбердо — 29 (Жиру, Беннетт), 2:03 — 1:0. Юбердо — 30 (Жиру, Чиаро), 4:47 — 2:0. Форслинг — 7 (Райнхарт, Монтур), 22:55 — 3:0. Форслинг — 8 (Юбердо, Жиру), 36:21 — 4:0. Элерс — 26 (Штястны, Пионк), 41:08 — 4:1. Марчмент — 16 (Райнхарт), 41:54 — 5:1. Мамин — 5 (Уигар, Хернквист), 47:00 — 6:1Вратари: Бобровский — Хеллибак (Комри, 40:00)Штраф: 10-4Броски: 43 (13+13+17) — 31 (8+18+5)

    «Флорида» — «Виннипег» 6:1
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