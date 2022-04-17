В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монреаль»

В 75 играх регулярного первенства канадцы из Квебека насобирали всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда застряла на восьмой позиции.

В апреле «Монреаль» закончил одну встречу сенсацией, хлопнув «Тампу-Бэй» на ее льду (4:5 Б). Но после матча с «Лайтнинг» «трехцветные» остались без очков в пяти поединках из шести.

Коэффициенты матча Монреаль — Вашингтон 1 4.20 X 5.00 2 1.63 Ставка

Одна из турнирных потерь поджидала «Монреаль» в домашней игре с «Оттавой» (3:6), после которой подопечные Мартена Сан-Луи в «Пруденшал Центре» грохнули «Нью-Джерси» (7:4).

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С момента выезда в Ньюарк «Монреаль» больше не побеждал. В четырех матчах «Канадиенс» не смогли справиться ни с «Торонто», ни с «Виннипегом» (2:4), ни с «Коламбусом» (1:5) или «Айлендерс» (0:3).

«Вашингтон»

Хоккеисты из Вашингтона поучаствовали в 74 матчах регулярки, после которых на их счету оказалось 92 балла. В Столичном дивизионе «Кэпс» закрепились на четвертом месте, опережая пятых «Айлендерс» на 13 очков.

В игре 7 апреля «Вашингтон» на своем льду оформил победу над «Тампой-Бэй», благодаря чему прервалась его череда домашних поражений. После «Тампы» столичные парни выбили еще три победы.

Сперва команда Питера Лавиолетта сгоняла в Пенсильванию, где размазала «Питтсбург» (6:3), а еще одну встречу «Кэпиталз» успешно скатали дома с «Бостоном» (4:2).

В последнем поединке в столице «Вашингтон» был безжалостен по отношению к «Филадельфии» (9:2). В гостевой встрече 15 апреля «Кэпиталз» попали под раздачу «Торонто» (3:7).

Коэффициенты

Поставить на «Монреаль» в его домашнем матче можно с кэфом 4.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Вашингтона» — 1.66.

Прогноз

В конце регулярного чемпионата «Кэпс» прибавили в атаке и в четырех матчах из пяти последних победили, забросив в каждой игре минимум 4 шайбы.

Во встречах с аутсайдерами столичная бригада не церемонится и с удовольствием размазывает слабых соперников . Такая участь ждет и «Монреаль» на его льду.

Ставка

Битву с «Кэпиталз» канадская команда сдаст без особого сопротивления. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.46.