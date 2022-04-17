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    На площадке «Монреаля» «Вашингтон» будет беспощаден

    «Монреаль» — «Вашингтон». Прогноз и ставка (к. 2.46) на хоккейный матч НХЛ 17 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Монреаль Канадиенс Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Монреаль» — «Вашингтон»
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    Евгений Кузнецов
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Монреаль» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Белл Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 17 Апреля 2022 года

    «Монреаль»

    В 75 играх регулярного первенства канадцы из Квебека насобирали всего 51 очко. В турнирной таблице Атлантического дивизиона команда застряла на восьмой позиции.

    В апреле «Монреаль» закончил одну встречу сенсацией, хлопнув «Тампу-Бэй» на ее льду (4:5 Б). Но после матча с «Лайтнинг» «трехцветные» остались без очков в пяти поединках из шести.

    Коэффициенты матча Монреаль — Вашингтон

  • 1
  • 4.20
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.63
  • Ставка
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    Одна из турнирных потерь поджидала «Монреаль» в домашней игре с «Оттавой» (3:6), после которой подопечные Мартена Сан-Луи в «Пруденшал Центре» грохнули «Нью-Джерси» (7:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    С момента выезда в Ньюарк «Монреаль» больше не побеждал. В четырех матчах «Канадиенс» не смогли справиться ни с «Торонто», ни с «Виннипегом» (2:4), ни с «Коламбусом» (1:5) или «Айлендерс» (0:3).

    «Вашингтон»

    Хоккеисты из Вашингтона поучаствовали в 74 матчах регулярки, после которых на их счету оказалось 92 балла. В Столичном дивизионе «Кэпс» закрепились на четвертом месте, опережая пятых «Айлендерс» на 13 очков.

    В игре 7 апреля «Вашингтон» на своем льду оформил победу над «Тампой-Бэй», благодаря чему прервалась его череда домашних поражений. После «Тампы» столичные парни выбили еще три победы.

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    • Сперва команда Питера Лавиолетта сгоняла в Пенсильванию, где размазала «Питтсбург» (6:3), а еще одну встречу «Кэпиталз» успешно скатали дома с «Бостоном» (4:2).

    В последнем поединке в столице «Вашингтон» был безжалостен по отношению к «Филадельфии» (9:2). В гостевой встрече 15 апреля «Кэпиталз» попали под раздачу «Торонто» (3:7).

    Коэффициенты

    Поставить на «Монреаль» в его домашнем матче можно с кэфом 4.20, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.50, а на победу «Вашингтона» — 1.66.

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    Прогноз

    В конце регулярного чемпионата «Кэпс» прибавили в атаке и в четырех матчах из пяти последних победили, забросив в каждой игре минимум 4 шайбы.

    Во встречах с аутсайдерами столичная бригада не церемонится и с удовольствием размазывает слабых соперников. Такая участь ждет и «Монреаль» на его льду.

    Ставка

    Битву с «Кэпиталз» канадская команда сдаст без особого сопротивления. Наши прогноз и ставка — «Вашингтон» забьет в каждом периоде за 2.46.

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    «Монреаль» — «Вашингтон»: прогноз, ставка (2.46), статистика, коэффициенты матча 17.04.2022. Прогнозы на хоккей. На площадке «Монреаля» «Вашингтон» будет беспощаден
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