В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Даллас» будет принимать «Сан-Хосе». Игра пройдет в «Американ Эйрлайнс Центре» 17 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Даллас» — «Сан-Хосе»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Даллас»

Техасцы поучаствовали в 74 играх регулярного первенства, в которых взяли 89 очков. В таблице Центрального дивизиона они закрепились на пятом месте и отстают от четвертого «Нэшвилла» только по дополнительным показателям.

Матчи 8 и 9 апреля, состоявшиеся в «Американ Эйрлайнс Центре», «Даллас» провел неудачно. Если в первой домашней встрече он слился сильному «Торонто» в овертайме (3:4 ОТ), то во второй — отдал очки явному аутсайдеру — «Нью-Джерси» (1:3).

После сомнительных результатов на своем льду «Старз» отправились в Иллинойс, где зарубились с «Чикаго». Очный замес с «Блэкхокс» также получился для гостей нервным. Несмотря на старания «ястребов», команда Рика Боунесса оказалась сильнее (6:4).

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Вернувшись домой, «Даллас» встретился с «Тампой-Бэй» и обошелся в этой игре малыми жертвами (1:0). В последнем матче в Техасе «шерифы» уступили в овертайме «Миннесоте» (2:3 ОТ).

«Сан-Хосе»

На счету калифорнийского клуба лежат 69 очков, набранных в 73 поединках регулярки. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «акулы» идут седьмыми.

С 31 марта по сей день «Сан-Хосе» не может никого обыграть. Серия поражений «Шаркс» уже дошла до восьми матчей и стартовала с унижения в противостоянии с «Аризоной» (2:5).

Без набранных баллов команда Боба Бугнера осталась в замесе с «Колорадо» (2:4), после которого она на своей площадке уступила «Далласу» (4:5), «Эдмонтону» (1:2 ОТ) и «Калгари» (2:4).

Следующий матч «Сан-Хосе» провел в Канаде, где проиграл «Ванкуверу» (2:4). Позже на территории США «акулы» не справились ни с «Нэшвиллом» (0:1 ОТ), ни с «Чикаго» (4:5 Б).

Коэффициенты

Зарядить на «Даллас» в его домашней игре букмекеры предлагают за 1.79, ничья оценивается в 4.35, а победа «Сан-Хосе» — в 3.75.

Прогноз

После потери важных очков в зарубе с «Миннесотой» техасцам не помешают 2 балла при его активной борьбе за плей-офф. В матче с кризисным «Сан-Хосе» «Старз» будут разрывать гостей на своей площадке .

Ставка

В плане результативности предстоящий поединок «шерифы» скатают на высоком уровне. Наши прогноз и ставка — «Даллас» победит + ТБ 4.5 за 2.10.