В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Ванкувер» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Арене» 13 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Ванкувер» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ванкувер»

Канадцы из Британской Колумбии провели в чемпионате 73 встречи, в которых набрали 80 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «Накс» занимают пятое место.

В конце марта «Ванкувер» настигла безвыигрышная серия, которая дошла до трех матчей. Стартовала она с двух поединков против «Сент-Луиса». В Миссури был разгром (1:4), а на «Роджерс Арене» — поражение с минимальной разницей (3:4).

Еще одним соперником в этой серии оказался «Вегас», которому «Накс» слились 4 апреля (2:3 ОТ). Прервать цепочку поражений команде Брюса Будро помогла вторая встреча с «Голден Найтс» (5:1).

Все прогнозы на НХЛ

После 2-матчевого противостояния с «Вегасом» «Ванкувер» отправился в Финикс, где грохнул «Аризону» (5:1). В последней встрече «Кэнакс» оформили победу над «Сан-Хосе» (4:2).

«Вегас»

Хоккеисты из Невады поучаствовали в 73 матчах регулярки и взяли в них 84 очка. В таблице Тихоокеанского дивизиона «отбросы» замыкают топ-4 и обходят пятый «Ванкувер» на 4 балла.

В недавнем прошлом «Вегас» затащил очередную победную серию. Взять очки «рыцари» сумели в пяти подряд поединках. Выносить противников «Голден Найтс» начали на своем льду. Их соперниками были «Нэшвилл» (6:1) и «Чикаго» (5:4 ОТ).

После удачного старта на «Т-Мобайл Арене» команда Питера Дебура отправилась в Сиэтл, где устроила 2-матчевый замес с «Кракеном». Оба раза «отбросы» победили уверенно (3:0, 5:2).

Две встречи «Вегас» позже скатал с «Ванкувером». В одной игре он затащил 2 очка (3:2 ОТ), а во второй — был разгромлен (1:5). В последнем поединке «Голден Найтс» припечатали «Аризону» (6:1).

Коэффициенты

Поставить в этом матче на победу «Ванкувера» букмекеры предлагают за 2.70, на ничью они дают коэффициент 4.00, а на победу «Вегаса» — 2.25.

Прогноз

На данном этапе регулярки «Голден Найтс» опережают «Кэнакс» всего на 4 балла. В случае победы дистанция может увеличиться на 6 очков.

Нет сомнений в том, что в зарубе с прямым конкурентом «рыцари» будут выкладываться на полную , не интересуясь желаниями и амбициями «Ванкувера».

Ставка

В равной игре предлагаем поверить в команду Дебура, которая после разгрома «Аризоны» должна получить дополнительный прилив сил и поквитаться с «Кэнакс» за предыдущее поражение. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 2.25.