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    «Вегас» возьмет реванш у «Ванкувера»?

    «Вегас» — «Ванкувер». Прогноз и ставка (к. 1.90) на хоккейный матч НХЛ 7 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Вегас» — «Ванкувер»
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    «Вегас»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вегас» будет принимать «Ванкувер». Игра пройдет на «Т-Мобайл Арене» 7 апреля. Начало встречи — в 05:00 мск. «Вегас» — «Ванкувер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 07 Апреля 2022 года

    «Вегас»

    В 71 игре регулярного чемпионата клуб из Невады сумел взять 82 балла. На данном этапе сезона «рыцари» идут четвертыми в Тихоокеанском дивизионе, опережая «Ванкувер» на 8 очков.

    Во встрече 23 марта «Вегас» на выезде потерпел крупное поражение от «Виннипега» (0:4). На данный момент это был последний случай, когда «Голден Найтс» оставались без очков.

    В пяти следующих поединках команда Питера Дебура была непобедима. Новую беспроигрышную серию «отбросы» начали с выноса «Нэшвилла» на своей площадке (6:1).

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    Затем «Вегас» успел хлопнуть «Чикаго» (5:4 ОТ) и дважды кряду разгромить «Сиэтл» (3:0, 5:2). Последний матч «рыцари» скатали на «Роджерс Арене», где оформили победу над «Ванкувером» (3:2 ОТ).

    «Ванкувер»

    Канадцы из Британской Колумбии поучаствовали в 70 встречах регулярки, в которых захватили 74 балла. В Тихоокеанском дивизионе команда занимает пятое место с 8-очковым отставанием от топ-4.

    В четырех матчах из пяти последних «Ванкувер» проиграл. Первый неудачный поединок данного отрезка состоялся в Сент-Поле. На территории «Миннесоты» «Накс» слились в овертайме (2:3 ОТ).

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    • Единственную победу в этот период команда Брюса Будро затащила в Техасе, где вынесла «Даллас» (4:1). В паре следующих матчей «Кэнакс» уступили «Сент-Луису» (1:4, 3:4).

    Последний поединок «Ванкувер» скатал на «Роджерс Арене». При поддержке 18 тыс. болельщиков подопечные Будро устроили годный замес с «Вегасом», но проиграли «отбросам» в овертайме (2:3 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью можно поставить за 4.40, а на победу «Ванкувера» — за 3.35.

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    Прогноз

    Перед возвращением в Неваду «Вегас» провел 5-матчевую серию без поражений, в ходе которой успел прихлопнуть и «Ванкувер».

    Возможность снова взять 2 балла в игре с прямым конкурентом за топ-4 очень привлекает команду Дебура. За нее она и будет цепляться дома.

    Ставка

    В одном из важнейших поединков «Голден Найтс» не могут позволить себе расточительства. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 1.90.

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    «Вегас» — «Ванкувер»: прогноз, ставка (1.90), статистика, коэффициенты матча 07.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Вегас» возьмет реванш у «Ванкувера»?
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