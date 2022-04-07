«Вегас»
В 71 игре регулярного чемпионата клуб из Невады сумел взять 82 балла. На данном этапе сезона «рыцари» идут четвертыми в Тихоокеанском дивизионе, опережая «Ванкувер» на 8 очков.
Во встрече 23 марта «Вегас» на выезде потерпел крупное поражение от «Виннипега» (0:4). На данный момент это был последний случай, когда «Голден Найтс» оставались без очков.
В пяти следующих поединках команда Питера Дебура была непобедима. Новую беспроигрышную серию «отбросы» начали с выноса «Нэшвилла» на своей площадке (6:1).
Затем «Вегас» успел хлопнуть «Чикаго» (5:4 ОТ) и дважды кряду разгромить «Сиэтл» (3:0, 5:2). Последний матч «рыцари» скатали на «Роджерс Арене», где оформили победу над «Ванкувером» (3:2 ОТ).
«Ванкувер»
Канадцы из Британской Колумбии поучаствовали в 70 встречах регулярки, в которых захватили 74 балла. В Тихоокеанском дивизионе команда занимает пятое место с 8-очковым отставанием от топ-4.
В четырех матчах из пяти последних «Ванкувер» проиграл. Первый неудачный поединок данного отрезка состоялся в Сент-Поле. На территории «Миннесоты» «Накс» слились в овертайме (2:3 ОТ).
Единственную победу в этот период команда Брюса Будро затащила в Техасе, где вынесла «Даллас» (4:1). В паре следующих матчей «Кэнакс» уступили «Сент-Луису» (1:4, 3:4).
Последний поединок «Ванкувер» скатал на «Роджерс Арене». При поддержке 18 тыс. болельщиков подопечные Будро устроили годный замес с «Вегасом», но проиграли «отбросам» в овертайме (2:3 ОТ).
Коэффициенты
На победу «Вегаса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.90, на ничью можно поставить за 4.40, а на победу «Ванкувера» — за 3.35.
Прогноз
Перед возвращением в Неваду
Возможность снова взять 2 балла в игре с прямым конкурентом за топ-4 очень привлекает команду Дебура. За нее она и будет цепляться дома.
Ставка
В одном из важнейших поединков «Голден Найтс» не могут позволить себе расточительства. Наши прогноз и ставка — «Вегас» победит за 1.90.