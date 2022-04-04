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    «Чикаго» покажет свой класс в игре с «Аризоной»?

    «Чикаго» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 3.00) на хоккейный матч НХЛ 4 апреля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Аризона»
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    Тэйлор Рэддиш
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 4 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Чикаго» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Чикаго»

    В 69 встречах регулярного первенства команда из Иллинойса смогла забрать себе 58 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает седьмое место.

    Последние победы в чемпионате «Чикаго» оформил в гостевых играх 24 и 25 марта. В этот период «Блэкхокс» находились в Калифорнии, где взяли верх над «Анахаймом» (4:2) и «Лос-Анджелесом» (4:3 Б).

    Четыре следующих матча команда Дерека Кинга провела катастрофически. Она не только проиграла в каждой встрече, но и пропустила минимум 4 шайбы в основное время.

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    Началась данная серия с выездного поединка с «Вегасом» (4:5 ОТ). Затем дома «Би-Хокс» влетели «Баффало» (5:6), а еще в двух гостевых играх «Чикаго» был разгромлен «Флоридой» (0:4) и «Тампой-Бэй» (2:5).

    «Аризона»

    Хоккеисты из Глендейла провели в чемпионате 68 матчей и взяли в них 47 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона «псы» застряли на последней позиции.

    В период с 19 по 29 марта «Аризона» потерпела шесть подряд поражений. В пяти случаях «койоты» отвратительно отыграли у своих ворот, пропустив по 4+ шайбы.

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    • В ходе очередной проблемной серии подопечные Андре Туриньи уступили «Питтсбургу» (1:4), «Сан-Хосе» (2:4), «Сиэтлу» (2:4), «Калгари» (2:4), «Виннипегу» (1:2 ОТ) и «Эдмонтону» (1:6).

    Взять передышку с постоянными поражениями «Аризоне» удалось в матче 31 марта против «Сан-Хосе» (5:2). Однако в следующем поединке «Койотис» в одну калитку влетели «Анахайму» (0:5).

    Коэффициенты

    Победа «Чикаго» в этой встрече оценивается в 1.87, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.78, а на победу «Аризоны» — 3.40.

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    Прогноз

    Пусть команде Дерека Кинга не по силам тягаться с большими соперниками, она может показывать результативный хоккей с более равными оппонентами. И домашняя встреча против «Аризоны» это докажет.

    Ставка

    На своем льду «Блэкхокс» грохнут «Койотис» и возьмут 2 очка в основное время. Наши прогноз и ставка — «Чикаго» победит + ТМ 6.5 с коэффициентом 3.00.

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    «Чикаго» — «Аризона»: прогноз, ставка (3.00), статистика, коэффициенты матча 04.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Чикаго» покажет свой класс в игре с «Аризоной»?
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