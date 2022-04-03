В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «PNC-Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Каролина»

Хоккеисты из Роли провели в регулярке 68 матчей и заработали 98 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему лидирует и опережает соседей снизу на 5+ баллов.

С 19 по 25 марта «Каролина» успела скатать четыре подряд поединка на своем льду, но трижды в домашней серии она проиграла. Последним соперником в этой цепочке был «Даллас» (3:2 Б).

После замеса с техасцами команда Рода Бриндамора отправилась в гости на три поединка. Сперва на выезде «Харрикейнз» грохнули «Сент-Луис» (7:2), а затем — «Вашингтон» (6:1).

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Еще одну игру на чужой территории «Каролина» провела против «Тампы-Бэй» и закончила ее поражением в овертайме (3:4 ОТ). В последнем матче «Кейнс» разгромили «Монреаль» (4:0).

«Миннесота»

Бригада из Сент-Пола приняла участие в 66 встречах, затащив за это время 87 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает второе место, обгоняя конкурентов на 4+ балла.

В период с 17 по 30 марта «Миннесота» никому не проигрывала. Серьезная серия «дикарей» продлилась семь матчей, а стартовала с домашней победы над «Бостоном» (4:2).

После замеса с «Брюинз» команда Дина Эвансона на своей территории грохнула «Чикаго» (3:1) и «Вегас» (3:0), а в следующем матче ей пришлось помучиться с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

В остальных встречах серии «Миннесота» переиграла «Коламбус» (3:2 ОТ), «Колорадо» (3:2 ОТ) и «Филадельфию» (4:1). Остановилась цепочка побед в зарубе с «Питтсбургом» 1 апреля (3:4 ОТ).

Коэффициенты

На победу «Каролины» в ее домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.13, а кэф на победу «Миннесоты» — 3.12. Ничья оценивается в 4.02.

Прогноз

В последней встрече прервалась беспроигрышная серия «Миннесоты» из семи матчей. Безусловно, «дикарям» хотелось бы вернуться к победам и начать новую цепочку в замесе с лидером Столичного дивизиона, который в шести поединках из десяти последних отдал очки соперникам.

Ставка

Пока у «Каролины» хватает проблем в обороне и сохраняется лишь минимальная мотивация, парни Эвансона должны пользоваться моментом. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 3.54.