ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на хоккей
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ЧМ-2022, стадион в городе ЛусаилЖеребьевка ЧМ-2022 по футболу. Онлайн Лионель МессиВторое пришествие. Нужно ли Месси возвращаться в «Барсу» из ПСЖ? Рахим СтерлингТоп-5 задач «Манчестер Сити» на летнем трансферном рынке
  • 17:28
    • Клуб Бекхэма этим летом хочет купить Месси
  • 17:08
    • Известный агент пытается пристроить Левандовски в «Барселону» или «ПСЖ»
  • 16:56
    • Разин и Скабелка — кандидаты на пост главного тренера «Салавата Юлаева»
    Все новости спорта

    «Миннесота» неприятно удивит «Каролину» на ее льду

    «Каролина» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 3.54) на хоккейный матч НХЛ 3 апреля 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Миннесоту Уайлд
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Миннесота»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Миннесота» в игре с «Филадельфией»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «PNC-Арене» 3 апреля. Начало встречи — в 02:00 мск. «Каролина» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Хоккей. НХЛ 03 Апреля 2022 года

    «Каролина»

    Хоккеисты из Роли провели в регулярке 68 матчей и заработали 98 очков. В турнирной таблице Столичного дивизиона команда по-прежнему лидирует и опережает соседей снизу на 5+ баллов.

    С 19 по 25 марта «Каролина» успела скатать четыре подряд поединка на своем льду, но трижды в домашней серии она проиграла. Последним соперником в этой цепочке был «Даллас» (3:2 Б).

    После замеса с техасцами команда Рода Бриндамора отправилась в гости на три поединка. Сперва на выезде «Харрикейнз» грохнули «Сент-Луис» (7:2), а затем — «Вашингтон» (6:1).

    Все прогнозы на НХЛ

    Еще одну игру на чужой территории «Каролина» провела против «Тампы-Бэй» и закончила ее поражением в овертайме (3:4 ОТ). В последнем матче «Кейнс» разгромили «Монреаль» (4:0).

    «Миннесота»

    Бригада из Сент-Пола приняла участие в 66 встречах, затащив за это время 87 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она занимает второе место, обгоняя конкурентов на 4+ балла.

    В период с 17 по 30 марта «Миннесота» никому не проигрывала. Серьезная серия «дикарей» продлилась семь матчей, а стартовала с домашней победы над «Бостоном» (4:2).

  • НХЛ. «Питтсбургу» вырвал победу у «Миннесоты», «Бостон» разгромил «Нью-Джерси»
  • Обзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 1 апреля
  • Сегодня

    • После замеса с «Брюинз» команда Дина Эвансона на своей территории грохнула «Чикаго» (3:1) и «Вегас» (3:0), а в следующем матче ей пришлось помучиться с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

    В остальных встречах серии «Миннесота» переиграла «Коламбус» (3:2 ОТ), «Колорадо» (3:2 ОТ) и «Филадельфию» (4:1). Остановилась цепочка побед в зарубе с «Питтсбургом» 1 апреля (3:4 ОТ).

    Коэффициенты

    На победу «Каролины» в ее домашней игре букмекеры предлагают поставить за 2.13, а кэф на победу «Миннесоты» — 3.12. Ничья оценивается в 4.02.

    1000$ИгратьБонус новым игрокам1win 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Прогноз

    В последней встрече прервалась беспроигрышная серия «Миннесоты» из семи матчей. Безусловно, «дикарям» хотелось бы вернуться к победам и начать новую цепочку в замесе с лидером Столичного дивизиона, который в шести поединках из десяти последних отдал очки соперникам.

    Ставка

    Пока у «Каролины» хватает проблем в обороне и сохраняется лишь минимальная мотивация, парни Эвансона должны пользоваться моментом. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 3.54.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.15
  • Прогноз на матч Рубин — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Серундоло — Руд
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  3.01
  • Прогноз на матч Унион — Кёльн
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  2.63
  • Прогноз на матч Халл Сити — Хаддерсфилд
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.46
  • Прогноз на матч Беерсхот — Брюгге
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.60
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Брага — Бенфика
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  2.10
  • Прогноз на матч Хуркач — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Баффало — Нэшвилл
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч Детройт — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Сент-Луис
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Сиэтл — Вегас
  • Хоккей
  • Завтра в 05:00
    •  2.04
  • Прогноз на матч СКА-Хабаровск — Олимп-Долгопрудный
  • Футбол
  • Завтра в 08:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Томь — Енисей
  • Футбол
  • Завтра в 12:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Каролина» — «Миннесота»: прогноз, ставка (3.54), статистика, коэффициенты матча 03.04.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» неприятно удивит «Каролину» на ее льду
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 2000 ₽В мобильном приложении Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры