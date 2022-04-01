В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Питтсбург». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 1 апреля. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Питтсбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Банда из Сент-Пола провела в регулярке 65 матчей и затащила 86 очков. В турнирной таблице Центрального дивизиона она оказалась на втором месте и обогнала ближайших конкурентов на 4+ балла.

Восемь последних матчей «Миннесота» скатала на своей территории. При этом в семи поединках в «Эксел Энерджи Центре» «дикари» были непобедимы. Их беспроигрышная серия стартовала с выноса «Бостона» (4:2).

В следующих двух встречах команда Дина Эвансона в основное время управилась с «Чикаго» (3:1) и «Вегасом» (3:0), а в игре 25 марта ей пришлось помучиться с «Ванкувером» (3:2 ОТ).

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Еще две победы в добавочном периоде «Миннесоте» удалось урвать в поединках с «Коламбусом» (3:2 ОТ) и «Колорадо» (3:2 ОТ). В последнем матче «дикари» разгромили «Филадельфию» (4:1).

«Питтсбург»

Хоккеисты из Пенсильвании забрали в свою турнирную копилку 90 очков. Для этого им понадобилось 68 матчей. В таблице Столичного дивизиона «Пенс» занимают третье место.

В период с 18 по 23 марта у «Питтсбурга» была своя беспроигрышная серия, однако получилась она скромнее, чем стрик «Миннесоты» — 3 матча. В первой встрече отрезка «пингвины» одолели «Сент-Луис» (3:2 Б).

Два следующих поединка команда Майка Салливана провела ярко, грохнув «Аризону» (4:1) и «Коламбус» (5:1). А в матче 24 числа серия «Пингвинз» накрылась из-за «Баффало» (3:4 Б).

Еще одно поражение «Питтсбург» схлопотал в зарубе с «Рейнджерс» (1:5), после которой он выплеснул злость на «Детройт» (11:2). Соперником «пингвинов» в последнем матче снова оказались «рейнджеры». Второй раз парни Салливана отдали очки ньюйоркцам (2:3).

Коэффициенты

На победу «Миннесоты» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2.19, в 4.58 оценивается ничья, а кэф на победу «Питтсбурга» — 2.77.

Прогноз

В трех предыдущих очных матчах команды забрасывали друг другу 8 и больше голов в основное время. В этом сезоне у клубов также полный порядок с результативностью, поэтому от очередной их встречи можно смело ждать «верха».

Ставка

У «Миннесоты» продолжается ее беспроигрышная серия, которую «пингвины» захотят приговорить, следовательно, зарубятся команды не на шутку. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.22.