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    Дома «Эдмонтон» не уступит «Лос-Анджелесу»?

    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес». Прогноз и ставка (к. 2.03) на хоккейный матч НХЛ 31 марта 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Эдмонтон Ойлерз Прогнозы на Лос-Анджелес Кингз
    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»
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    Кайлер Ямамото
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Лос-Анджелес». Игра пройдет в «Роджерс Плейс» 31 марта. Начало встречи — в 04:30 мск. «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Марта 2022 года

    «Эдмонтон»

    Канадская команда из Альберты приняла участие в 67 играх регулярного первенства и заработала 79 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона она занимает третье место, отставая на 2 балла от «Лос-Анджелеса».

    В период с 10 по 19 марта «Эдмонтон» выбил пять подряд побед. В четырех встречах серии ему удалось забросить минимум 4 шайбы в основное время. Трижды «Ойлерз» выиграли с разницей в 3+ гола.

    Коэффициенты матча Эдмонтон — Лос-Анджелес

  • 1
  • 1.95
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.05
  • Ставка
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    Прервалась серия «нефтяников» 22 числа. В тот день парни Джея Вудкрофта уступили «Колорадо» (2:3 ОТ). Спустя сутки канадская бригада крупно влетела «Далласу» в гостях (3:5).

    Все прогнозы на НХЛ

    Разбавить предыдущие осечки «Эдмонтону» посчастливилось в матче с «Сан-Хосе» (5:2). В двух последних встречах «Ойлерз» оказались слабее «Калгари» (5:9) и разгромили «Аризону» (6:1).

    «Лос-Анджелес»

    Калифорнийцы скатали в чемпионате 68 поединков, в которых захватили 81 очко. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает вторую строчку.

    Последняя выездная встреча «Лос-Анджелеса» состоялась 19 марта. В Неваде «короли» зарубились с «Вегасом», однако матч на «Т-Мобайл Арене» закончился унижением гостей (1:5).

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    • Четыре следующих поединка подопечные Тодда Маклеллана провели на своем льду. Дважды у себя дома «Кингз» смогли победить. В первой такой игре они разнесли «Нэшвилл» (6:1).

    Еще один балл «Лос-Анджелес» зацепил в зарубе с «Чикаго» (3:4 Б), после которой он взял верх над «Сиэтлом» (4:2). В ответной встрече с «Кракеном» «монархи» уступили (1:6).

    Коэффициенты

    Победа «Эдмонтона» в этой игре оценивается в 1.77, а в «Лос-Анджелес» букмекеры не спешат верить — 3.75. Хороший кэф они предлагают на ничью — 4.50.

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    Прогноз

    В Канаде между собой зарубятся прямые конкуренты в борьбе за плей-офф позиции. «Эдмонтон», уступающий «Кингз» 2 балла, будет биться за очки, чтобы вырваться на второе место в Тихоокеанском дивизионе.

    Ставка

    С серьезной турнирной мотивацией «Ойлерз» дома пытаются оформить седьмую крупную победу кряду на своей территории. Наши прогноз и ставка — «Эдмонтон» не проиграет + ТБ 5.5 за 2.03.

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    «Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 31.03.2022. Прогнозы на хоккей. Дома «Эдмонтон» не уступит «Лос-Анджелесу»?
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