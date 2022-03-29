НХЛ. «Каролина» разгромила «Вашингтон», «Эдмонтон» забросил шесть шайб «Аризоне»

«Вашингтон» — «Каролина» 1:6

В составе победителей дубль оформил Мартин Нечас. Российский нападающий Андрей Свечников отметился ассистом. Автором единственного гола «Кэпиталз» стал Том Уилсон. Ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Энтони Манта. Нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-3». Голкипер Илья Самсонов вышел на третий период, где отразил пять бросков из шести.

НХЛ Регулярный чемпионат «Вашингтон» — «Каролина» — 1:6 (0:2, 1:3, 0:1) Голы: Степан — 8 (Котканиеми, Доми), 2:41 — 0:1. Нечас — 12 (Трочек, Свечников), 7:47 — 0:2. Уилсон — 21, 26:47 — 1:2. Ахо — 29 (мен., Терявяйнен, Коул), 28:35 — 1:3. Пеши — 7 (Терявяйнен, Шей), 30:38 — 1:4. Нечас — 13 (Доми, Слэвин), 35:39 — 1:5. Шей — 8 (Нечас, Трочек), 49:57 — 1:6Вратари: Ванечек (Самсонов, 40:00) — АндерсенШтраф: 13-15Броски: 26 (5+15+6) — 29 (10+13+6)

«Вашингтон» занимает восьмое место в Восточной конференции, «Каролина» — на первой строчке.

«Вашингтон» — «Каролина» 1:6

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1

В составе «блюзменов» три (2+1) очка набрал Владимир Тарасенко, у Ивана Барбашева и Павла Бучневича по результативной передаче. «Кэнакс» ответили точным броском Бреда Ханта с передачи Василия Подколзина.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Ванкувер» — 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) Голы: Сканделла — 2 (Тарасенко, Томас), 6:37 — 1:0. Перрон — 23 (Барбашев), 14:02 — 2:0. Тарасенко — 22 (Бучневич, Томас), 40:49 — 3:0. Хант — 3 (Ламмикко, Подколзин), 42:13 — 3:1. Тарасенко — 23 (п.в., Саад, Шенн), 57:47 — 4:1Вратари: Хуссо — Галак (56:28 — 57:47)Штраф: 4-6Броски: 29 (9+9+11) — 36 (8+17+11)

«Сент-Луис» занимает четвертое место в Западной конференции, «Ванкувер» — на 11-й строчке.

«Сент-Луис» — «Ванкувер» 4:1

«Чикаго» — «Баффало» 5:6

Стоит отметить, что к 22-й минуте «Баффало» уступал со счетом 0:4. А победный гол был забит за 11 секунд до окончания основного времени.

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Баффало» — 5:6 (3:0, 1:3, 1:3) Голы: де Хаан — 2 (Рэддиш, Кубалик), 7:53 — 1:0. Лафферти — 5 (Маккейб, Р. Джонсон), 13:44 — 2:0. Тэйвз — 11 (бол., Курашев, Кубалик), 16:55 — 3:0. С. Джонс — 5 (Дебринкэт, Строум), 21:21 — 4:0. Олофссон — 13 (бол., Козенс, Йокихарью), 24:50 — 4:1. Олофссон — 14 (Скиннер), 30:24 — 4:2. Окпосо — 17 (Козенс, Батчер), 34:32 — 4:3. Хиностроза — 11 (Далин, Томпсон), 42:39 — 4:4. Дебринкэт — 38 (бол., Кейн, Строум), 50:56 — 5:4. Так — 9 (Олофссон, Миттельштадт), 57:46 — 5:5. Томпсон — 28 (Далин, Так), 59:49 — 5:6Вратари: Ланкинен — ТокарскиШтраф: 6-4Броски: 21 (8+5+8) — 37 (8+15+14)

«Баффало» занимает 12-е место в Восточной конференции, «Чикаго» — на 14-й строчке «Запада».

«Чикаго» — «Баффало» 5:6

«Эдмонтон» — «Аризона» 6:1

В составе «Ойлерз» три (2+1) очка набрал Райан Маклеод, два (1+1) очка у Леона Драйзайтля, еще по голу забили Коннор Макдэвид, Уоррен Фогель и Зак Хайман. У «Койотс» единственная шайба на счету Клэйтона Келлера.

НХЛ Регулярный чемпионат «Эдмонтон» — «Аризона» — 6:1 (2:1, 3:0, 1:0) Голы: Макдэвид — 36 (Пулюярви), 4:05 — 1:0. Маклеод — 7 (Нерс, Райан), 10:24 — 2:0. Келлер — 28 (бол., Кессел, Гостисбеер), 15:52 — 2:1. Маклеод — 8 (бол., Ямамото, Кит), 22:32 — 3:1. Фогеле — 9 (Бэрри, Маклеод), 32:28 — 4:1. Хаймэн — 22 (Драйзайтль), 36:11 — 5:1. Драйзайтль — 48 (Пулюярви), 49:53 — 6:1Вратари: Коскинен — Веймелка (Корженарж, 40:00)Штраф: 10-8Броски: 42 (16+19+7) — 32 (10+12+10)

«Эдмонтон» занимает седьмое место в Западной конференции, «Аризона» — на последней строчке.

«Эдмонтон» — «Аризона» 6:1

«Лос-Анджелес» — «Сиэтл» 1:6

Для «Кракена», который дебютировал в НХЛ в нынешнем сезоне, это первая победа над «Кингз» в истории. Новичок чемпионата ранее уступил сопернику в двух очных встречах.