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    Для «Айлендерс» «Детройт» не будет проблемой

    «Айлендерс» — «Детройт». Прогноз и ставка (к. 2.07) на хоккейный матч НХЛ 25 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Детройт»
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    «Айлендерс»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Детройт». Игра пройдет на «UBS Арене» 25 марта. Начало встречи — в 02:30 мск. «Айлендерс» — «Детройт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 25 Марта 2022 года

    «Айлендерс»

    Хоккеисты из Юниондейла заработали 63 очка в 61 матче регулярки. В турнирной таблице Столичного дивизиона они поднялись на шестую позицию, однако от плей-офф зоны отстали на 17 пунктов.

    В период с 11 по 14 марта «Айлендерс» удалось сделать небольшую серию побед, в ходе которой они успели грохнуть «Коламбус» (6:0), «Виннипег» (5:2) и «Анахайм» (4:3).

    Один балл «островитяне» зацепили и в проигранной «Вашингтону» зарубе (3:4 Б). В паре следующих поединков команда Барри Троца взяла верх над «Рейнджерс» (2:1) и «Далласом» (4:2).

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    Без очков ньюйоркцы остались в Пенсильвании, где не уследили за «Филадельфией» (1:2). В последнем на сегодняшний день матче «Айлендерс» разнесли «Оттаву» (3:0).

    «Детройт»

    Парни из Мичигана скатали в чемпионате 63 встречи, в которых собрали всего 59 очков. Таких показателей достаточно для пятой позиции в турнирной таблице Атлантического дивизиона.

    Мартовскую часть регулярки «Детройт» начал с победы над «Каролиной» (4:3 ОТ), после которой он снова сбавил обороты и потерпел шесть подряд поражений. Пять из них были зафиксированы в основное время.

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    • В упомянутый отрезок подопечные Джеффа Блашилла оказались слабее «Тампы-Бэй» (1:3), «Флориды» (2:6), «Аризоны» (2:9), «Миннесоты» (5:6 Б), «Калгари» (0:3) и «Эдмонтона» (5:7).

    Прервать все те печальные результаты «Ред Уингз» удалось во встрече с «Ванкувером» (1:0). Два последних матча «Детройта» закончились поражением от «Сиэтла» (2:4) и победой над «Филадельфией» (6:3).

    Коэффициенты

    Победа «Айлендерс» в этом матче оценивается букмекерами в 1.74, на ничью они дают кэф 4.54. Затащить победу «Детройта» можно за 4.12.

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    Прогноз

    Ближе к концу регулярки «Детройт», практически лишивший себя шансов на плей-офф, продолжает часто терять очки и много пропускать, чем должны воспользоваться «Айлендерс» на своей площадке.

    Ставка

    В статусе хозяев ньюйоркцы прихлопнут «Ред Уингз» и проведут результативную встречу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Айлендерс» больше 3.5 за 2.07.

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    «Айлендерс» — «Детройт»: прогноз, ставка (2.07), статистика, коэффициенты матча 25.03.2022. Прогнозы на хоккей. Для «Айлендерс» «Детройт» не будет проблемой
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