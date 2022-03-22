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    Чья победная серия накроется в Сент-Поле?

    «Миннесота» — «Вегас». Прогноз и ставка (к. 2.48) на хоккейный матч НХЛ 22 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Миннесота» — «Вегас»
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    «Миннесота» в матче с «Филадельфией»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Миннесота»

    Хоккейный клуб из Сент-Пола успел провести в чемпионате 60 матчей и заработать 76 очков. В Центральном дивизионе он замыкает топ-3, обходя по вторичным параметрам «Нэшвилл».

    В трех встречах из четырех последних дома «Миннесоте» удалось победить с форой в 2+ шайбы. Один из сильных поединков недавнего прошлого состоялся 9 марта. Тогда «дикарям» посчастливилось разгромить «Рейнджерс» (5:2).

    После матча с ньюйоркцами команда Дина Эвансона покинула родную площадку на две игры. Сперва она победила «Детройт» (6:5 Б), а затем — не смогла справиться с «Коламбусом» (2:3 Б).

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    По возвращении в «Эксел Энерджи Центр» «Миннесота» была разгромлена «Нэшвиллом» (2:6). В паре следующих матчей хоккеисты Эвансона смогли прихлопнуть «Бостон» (4:2) и «Чикаго» (3:1).

    «Вегас»

    Ребята из Невады имеют в своей копилке 72 очка, оформленные в течение 64 матчей сезона. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает четвертое место, опережая ближайших преследователей на 5+ баллов.

    Совсем недавно «Вегас» терпел унижения в ходе пяти поединков кряду. В период с 9 по 16 марта «Голден Найтс» не набрали ни единого балла и пропустили суммарно 23 гола.

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    • Все матчи серии состоялись на чужом льду. Подопечные Питера Дебура не смогли навредить «Филадельфии» (1:2), «Баффало» (1:3), «Питтсбургу» (2:5), «Коламбусу» (4:6) и «Виннипегу» (3:7).

    Прервалась же череда поражений «Вегаса» в его домашней встрече с «Флоридой» 18 числа (5:3). В последней игре на «Т-Мобайл Арене» «рыцари» припечатали «Лос-Анджелес» (5:1).

    Коэффициенты

    На победу «Миннесоты» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью они предлагают поставить за 4.64, а на победу «Вегаса» — за 2.65.

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    Прогноз

    Оба клуба оформили по две победы перед очной встречей. Разумеется, останавливаться на этом никому не хотелось бы, однако дома «Миннесоту» не будут парить желания «Вегаса», поэтому при поддержке своих зрителей она кинется разрывать соперника.

    Ставка

    В зарубе двух топов надежнее довериться хозяевам, которые в родных стенах наконец-то вновь начали набирать очки. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.48.

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    «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка (2.48), статистика, коэффициенты матча 22.03.2022. Прогнозы на хоккей. Чья победная серия накроется в Сент-Поле?
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