В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Миннесота» будет принимать «Вегас». Игра пройдет в «Эксел Энерджи Центре» 22 марта. Начало встречи — в 03:00 мск. «Миннесота» — «Вегас»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Миннесота»

Хоккейный клуб из Сент-Пола успел провести в чемпионате 60 матчей и заработать 76 очков. В Центральном дивизионе он замыкает топ-3, обходя по вторичным параметрам «Нэшвилл».

В трех встречах из четырех последних дома «Миннесоте» удалось победить с форой в 2+ шайбы. Один из сильных поединков недавнего прошлого состоялся 9 марта. Тогда «дикарям» посчастливилось разгромить «Рейнджерс» (5:2).

После матча с ньюйоркцами команда Дина Эвансона покинула родную площадку на две игры. Сперва она победила «Детройт» (6:5 Б), а затем — не смогла справиться с «Коламбусом» (2:3 Б).

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По возвращении в «Эксел Энерджи Центр» «Миннесота» была разгромлена «Нэшвиллом» (2:6). В паре следующих матчей хоккеисты Эвансона смогли прихлопнуть «Бостон» (4:2) и «Чикаго» (3:1).

«Вегас»

Ребята из Невады имеют в своей копилке 72 очка, оформленные в течение 64 матчей сезона. В таблице Тихоокеанского дивизиона команда занимает четвертое место, опережая ближайших преследователей на 5+ баллов.

Совсем недавно «Вегас» терпел унижения в ходе пяти поединков кряду. В период с 9 по 16 марта «Голден Найтс» не набрали ни единого балла и пропустили суммарно 23 гола.

Все матчи серии состоялись на чужом льду. Подопечные Питера Дебура не смогли навредить «Филадельфии» (1:2), «Баффало» (1:3), «Питтсбургу» (2:5), «Коламбусу» (4:6) и «Виннипегу» (3:7).

Прервалась же череда поражений «Вегаса» в его домашней встрече с «Флоридой» 18 числа (5:3). В последней игре на «Т-Мобайл Арене» «рыцари» припечатали «Лос-Анджелес» (5:1).

Коэффициенты

На победу «Миннесоты» в этой игре букмекеры дают коэффициент 2.26, на ничью они предлагают поставить за 4.64, а на победу «Вегаса» — за 2.65.

Прогноз

Оба клуба оформили по две победы перед очной встречей. Разумеется, останавливаться на этом никому не хотелось бы, однако дома «Миннесоту» не будут парить желания «Вегаса» , поэтому при поддержке своих зрителей она кинется разрывать соперника.

Ставка

В зарубе двух топов надежнее довериться хозяевам, которые в родных стенах наконец-то вновь начали набирать очки. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.48.