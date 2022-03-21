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    «Сан-Хосе» — «Аризона». Прогноз и ставка (к. 2.30) на хоккейный матч НХЛ 21 марта 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Сан-Хосе» — «Аризона»
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    Брент Бёрнс
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сан-Хосе» будет принимать «Аризону». Игра пройдет в «САП Центре» 21 марта. Начало встречи — в 02:00 мск. «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 21 Марта 2022 года
    Сан-Хосе
  • Сан-Хосе
    •  Сан-Хосе 02:00 Аризона Аризона
  • НХЛ
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    «Сан-Хосе»

    В регулярном чемпионате калифорнийцы успели скатать 61 встречу, в которой смогли заработать 60 очков. В таблице Тихоокеанского дивизиона «акулы» опустились на седьмое место.

    Мартовские выступления «Сан-Хосе» начал с трех подряд поражений. В очередной серии с потерями «Шаркс» отдали очки «Вегасу» (1:3). «Нэшвиллу» (0:8) и «Анахайму» (2:3 ОТ).

    Коэффициенты матча Сан-Хосе — Аризона

  • 1
  • 1.73
  • X
  • 4.70
  • 2
  • 3.80
  • Ставка
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    Ненадолго выбраться из черной полосы команде Боба Бугнера удалось в калифорнийском дерби с «Лос-Анджелесом». Против «Кингз» изумрудные сыграли дважды кряду и одержали победы (4:3 ОТ, 5:0).

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    После успешного дерби «Сан-Хосе» дома не сумел справиться с «Флоридой» (2:3 ОТ), а затем уступил тому же «Лос-Анджелесу» (0:3). В последнем матче «Шаркс» слились «Колорадо» (3:5).

    «Аризона»

    Хоккеисты из Глендейла смогли накопить всего 44 балла за 61 матч регулярки. В турнирной таблице Центрального дивизиона «койоты» застряли на последнем месте.

    В начале марта «Аризона» сумела выбить четыре подряд победы. Мощная по ее меркам серия стартовала в Финиксе, где на «Хила Ривер Арене» был обыгран «Колорадо» (2:1).

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    • В остальных матчах подопечным Андре Туриньи удалось нагнуть «Оттаву» (8:5), «Детройт» (9:2) и «Торонто» (5:4 ОТ). А 13 марта серия «Йотис» была потоплена стараниями «Бостона» (2:3).

    После осечки в «ТД Гарден» «Аризона» припечатала «Оттаву» (5:3) и «Монреаль» (6:3). В последней встрече коллективу Туриньи оказалось не по силам сдержать грозный «Питтсбург» (1:4).

    Коэффициенты

    Поставить на победу «Сан-Хосе» в этой игре букмекеры дают возможность за 1.74, кэф на ничью — 4.50, а на «Аризону» — 3.75.

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    Прогноз

    Андердоги НХЛ привыкли в последнее время рубиться между собой в результативный хоккей. В восьми предыдущих встречах из десяти они закидывали друг другу суммарно 7+ голов. Сейчас соперники вновь не имеют никакого турнирного напряга, поэтому осторожничать им нет смысла.

    Ставка

    В Калифорнии куча заброшенных шайб не заставит себя долго ждать. Наши прогноз и ставка — тотал больше 6.5 за 2.30.

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    «Сан-Хосе» — «Аризона»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 21.03.2022. Прогнозы на хоккей. Заруба в «САП Центре» насыпет голов?
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