В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис» будет принимать «Рейнджерс». Игра пройдет в «Энтерпрайз-центре» 11 марта. Начало встречи — в 04:00 мск. «Сент-Луис» — «Рейнджерс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сент-Луис»

В регулярном чемпионате «музыканты» скатали 56 матчей, в которых заработали 71 балл. В турнирной таблице Центрального дивизиона бригада из Миссури находится на втором месте.

Концовку зимней части сезона «Сент-Луис» провел максимально продуктивно, оформив четыре подряд победы. Начали эту серию «Блюз» с замеса с «Торонто» (6:3).

После выноса канадцев на их территории подопечные Крейга Беруби разгромили в гостях «Филадельфию» (4:1). Позже дома «ноты» грохнули «Баффало» (5:3), а на чужой площадке — «Чикаго» (4:0).

Все прогнозы на НХЛ

В марте «Сент-Луис» только транжирил очки. Уступили «музыканты» четырежды кряду. Соперниками команды Беруби были «Рейнджерс» (3:5), «Айлендерс» (1:2). «Нью-Джерси» (2:3 ОТ) и «Оттава» (1:4).

«Рейнджерс»

Команда из Нью-Йорка приняла участие в 57 матчах, в которых зацепила 77 баллов. В Столичном дивизионе она занимает вторую строчку и обходит «Питтсбург» по второстепенным параметрам.

В конце прошлого месяца «Рейнджерс» дважды остались без очков. В Пенсильвании ньюйоркцы минимально проиграли «Питтсбургу» (2:5), а «Сквер Гарден» — крупно влетели «Ванкуверу» (2:5).

После матча с «Кэнакс» «синерубашечники» сформировали новую серию без поражений, которую банда Жерара Галлана начала с противостояния с «Сент-Луисом» (5:3).

В следующих встречах «Рейнджерс» одержали верх над «Нью-Джерси» (3:1) и «Виннипегом» (4:1). Последний матч завершился поражением «рейнджеров» в дуэли с «Миннесотой» (2:5).

Коэффициенты

Поставить в предстоящем матче на «Сент-Луис» букмекеры предлагают за 2.08, ничья оценивается в 4.44, а успешный для «Рейнджерс» исход — в 2.99.

Прогноз

В марте «Сент-Луис» только раздает баллы всем подряд, включая «Рейнджерс», с которыми он сыграл 3 числа в Нью-Йорке. У команды Галлана сейчас достаточно сил, чтобы снова нагнуть «Блюз», однако на сей раз в статусе гостей.

Ставка

После недавнего поражения в битве с «Миннесотой» «синерубашечники» планируют вернуться к набору очков. Начнут они новую серию в Миссури. Наши прогноз и ставка — «Рейнджерс» победят в матче за 2.24.