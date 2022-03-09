НХЛ. «Вашингтон» благодаря дублю Овечкина обыграл «Калгари», «Тампа» пропустила семь шайб от «Виннипега»

«Нью-Джерси» — «Колорадо» 5:3

По ходу матча «Эвеланш» вели 3:0, но проиграли. Российский форвард проигравших Валерий Ничушкин очков не набрал.

НХЛ Регулярный чемпионат «Нью-Джерси» — «Колорадо» — 5:3 (0:2, 3:1, 2:0) Голы: Маккиннон — 19 (бол., Ландескуг, Рантанен), 9:04 — 0:1. Рантанен — 26 (бол., Маккиннон, Макар), 14:27 — 0:2. Макар — 21 (Тэйвз, Маккиннон), 25:52 — 0:3. Татар — 10 (Зигенталер, Братт), 29:20 — 1:3. Смит — 3 (Хьюз, Шарангович), 32:18 — 2:3. Сиверсон — 8 (бол., Братт, Заха), 37:21 — 3:3. Бастиан — 10 (бол., Хьюз, Братт), 53:04 — 4:3. Шарангович — 14 (мен., п.в., Мерсер), 58:19 — 5:3Вратари: Доус — Кемпер (57:32 — 58:19, 58:40 — 59:56)Штраф: 8-8Броски: 43 (14+18+11) — 26 (8+8+10)

«Нью-Джерси» — «Колорадо» 5:3

«Питтсбург» — «Флорида» 3:4

У победителей нападающий Максим Мамин отметился голевой передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 32 броска из 35. Российский нападающий хозяев Евгений Малкин сыграл 19 минут и отметился семью бросками.

НХЛ Регулярный чемпионат «Питтсбург» — «Флорида» — 3:4 (0:2, 2:1, 1:1) Голы: Райнхарт — 19, 12:43 — 0:1. Экблад — 15 (Барков, Верхэге), 14:38 — 0:2. Раст — 19 (Петтерссон, Дюмулин), 23:07 — 1:2. Гюнтцель — 28 (Кросби), 23:16 — 2:2. Дюклер — 23 (бол., Юбердо, Барков), 27:02 — 2:3. Верхэге — 18 (Мамин), 51:11 — 2:4. Кросби — 19 (Картер, Раст), 57:51 — 3:4Вратари: Джерри (57:29 — 57:51, 57:58 — 58:35, 58:42 — 59:01, 59:06 — 59:59) — БобровскийШтраф: 4-6Броски: 35 (9+15+11) — 29 (13+9+7)

«Питтсбург» — «Флорида» 3:4

«Филадельфия» — «Вегас» 2:1

Единственный гол в составе проигравшей команды на свой счет записал российский нападающий Евгений Дадонов.

НХЛ Регулярный чемпионат «Филадельфия» — «Вегас» — 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) Голы: Дж. Браун — 5 (Конекны, Лотон), 4:44 — 1:0. Линдблом — 10 (Лотон, Проворов), 19:09 — 2:0. Дадонов — 11 (бол., Маршессо, Айкел), 26:26 — 2:1Вратари: Харт — Ленер (58:15)Штраф: 10-8Броски: 21 (8+8+5) — 48 (14+17+17)

«Филадельфия» — «Вегас» 2:1

«Детройт» — «Аризона» 2:9

Самым результативным в составе победителей стал Ник Шмальц, набравший четыре (2+2) очка. Также за «Аризону» по три очка набрали Ник Ритчи (2+1), Клейтон Келлер (1+2) и Барретт Хэйтон (0+3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Детройт» — «Аризона» — 2:9 (1:3, 1:4, 0:2) Голы: Бойд — 11 (Шмальц, Майо), 1:06 — 0:1. Фаббри — 17 (бол., Бертуцци, Ларкин), 6:06 — 1:1. Ритчи — 4 (Хейтон, Эрикссон), 8:15 — 1:2. Чикран — 4 (Хейтон, Эрикссон), 13:19 — 1:3. Шмальц — 15 (Келлер, Гостисбеер), 21:04 — 1:4. Чикран — 5 (Хейтон, Ритчи), 21:55 — 1:5. Ритчи — 5 (Мозер, Шмальц), 24:49 — 1:6. Врана — 1 (бол., Расмуссен, Задина), 37:00 — 2:6. Шмальц — 16 (Келлер, Бойд), 39:00 — 2:7. Фишер — 4 (Чикран, Крауз), 44:18 — 2:8. Келлер — 24 (Строльман), 50:53 — 2:9Вратари: Неделькович (Грайсс, 21:04, Неделькович, 24:49) — ВеймелкаШтраф: 8-14Броски: 28 (7+15+6) — 30 (11+9+10)

«Детройт» — «Аризона» 2:9

«Торонто» — «Сиэтл» 6:4

Хет-трик в составе хозяев оформил Остон Мэттьюс, который забросил уже 43-ю шайбу в этом сезоне и уверенно лидирует в гонке снайперов НХЛ.

НХЛ Регулярный чемпионат «Торонто» — «Сиэтл» — 6:4 (2:1, 1:2, 3:1) Голы: Мэттьюс — 41 (бол., Нюландер, Райлли), 3:18 — 1:0. Соуси — 7 (Эпплтон, Блэкуэлл), 5:21 — 1:1. Таварес — 19 (Энгвалль, Броди), 9:55 — 2:1. Нюландер — 23 (бол., Броди, Каше), 25:14 — 3:1. Веннберг — 7 (Юханссон, Эберле), 29:20 — 3:2. Блэкуэлл — 8 (мен., Гурд), 31:49 — 3:3. Шварц — 7 (Лозон, Ярнкрок), 45:57 — 3:4. Мэттьюс — 42 (Бантинг, Марнер), 49:03 — 4:4. Марнер — 23 (бол., Таварес), 49:43 — 5:4. Мэттьюс — 43 (бол., п.в., Лильегрен, Бантинг), 59:18 — 6:4Вратари: Кэмпбелл — Грубауэр (57:15 — 59:18)Штраф: 8-14Броски: 32 (11+11+10) — 30 (11+10+9)

«Торонто» — «Сиэтл» 6:4

«Сент-Луис» — «Оттава» 1:4

Российские игроки «Блюз» Иван Барбашев, Владимир Тарасенко, Павел Бучневич и Алексей Торопченко очков не набрали. Российский защитник Артем Зуб также без результативных действий.

НХЛ Регулярный чемпионат «Сент-Луис» — «Оттава» — 1:4 (1:1, 0:1, 0:2) Голы: Штютцле — 13 (бол., Уайт, Норрис), 11:35 — 0:1. Перрон — 13 (О`Райлли), 14:43 — 1:1. Норрис — 20 (бол., Штютцле, Уайт), 21:24 — 1:2. Ткачак — 19 (Норрис), 47:48 — 1:3. Форментон — 13 (п.в., Штютцле), 57:13 — 1:4Вратари: Биннингтон (56:22 — 57:13) — ФорсбергШтраф: 4-2Броски: 23 (10+3+10) — 28 (5+11+12)

«Сент-Луис» — «Оттава» 1:4

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» 7:4

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 26 из 31 броска по своим воротам. Последняя шайба была заброшена в пустые ворота. Нападающий Никита Кучеров отметился одной голевой передачей.

НХЛ Регулярный чемпионат «Виннипег» — «Тампа-Бэй» — 7:4 (3:3, 0:0, 4:1) Голы: Шайфли — 21 (Стэнли, Шмидт), 4:19 — 1:0. Лаури — 7 (Диллон, Элерс), 6:11 — 2:0. Макдона — 3 (Жозеф), 11:50 — 2:1. Штястны — 16 (Пионк, Шайфли), 14:36 — 3:1. Киллорн — 17 (Перри, Стэмкос), 16:01 — 3:2. Хедман — 14 (Кучеров, Чирелли), 17:30 — 3:3. Дюбуа — 23 (бол., Коннор, Моррисси), 47:25 — 4:3. Коннор — 34 (мен.), 49:16 — 5:3. Моррисси — 7 (п.в., Шайфли, Уилер), 54:48 — 6:3. Колтон — 10 (Рутта, Рэддиш), 57:15 — 6:4. Штястны — 17 (п.в., Уилер, Шайфли), 57:29 — 7:4Вратари: Хеллибак — Василевский (54:01 — 54:48, 57:22 — 57:29)Штраф: 8-10Броски: 33 (12+11+10) — 24 (11+4+9)

«Виннипег» — «Тампа-Бэй» 7:4

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился одной голевой передачей. У проигравших российский форвард Артемий Панарин сделал ассист.

НХЛ Регулярный чемпионат «Миннесота» — «Рейнджерс» — 5:2 (2:0, 3:2, 0:0) Голы: Хартман — 22 (Капризов), 10:38 — 1:0. Эрикссон Эк — 17 (Фолиньо, Гринуэй), 14:41 — 2:0. Хант — 4 (Строум, Панарин), 25:03 — 2:1. Зибанежад — 23 (мен.), 28:07 — 2:2. Фиала — 19 (бол., Болди, Фолиньо), 29:13 — 3:2. Фолиньо — 19 (Дамба, Бродин), 33:06 — 4:2. Фиала — 20 (Зуккарелло), 37:44 — 5:2Вратари: Тэлбот — ГеоргиевШтраф: 0-2Броски: 28 (6+11+11) — 25 (6+7+12)

«Миннесота» — «Нью-Йорк Рейнджерс» 5:2

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:1

НХЛ Регулярный чемпионат «Нэшвилл» — «Даллас» — 2:1 (0:0, 0:0, 2:1) Голы: Клингберг — 2 (Линделл, Гурьянов), 40:32 — 0:1. Джохансен — 14 (Каррье, Дюшен), 53:08 — 1:1. Йоси — 15 (Фаббро), 58:38 — 2:1Вратари: Сарос — Эттингер (58:50)Штраф: 4-6Броски: 31 (10+14+7) — 23 (5+8+10)

«Нэшвилл» — «Даллас» 2:1

«Чикаго» — «Анахайм» 8:3

В составе победителей шесть (1+5) очков заработал Патрик Кейн, по четыре очка набрали Дилан Строум (3+1) и Алекс Дебринкэт (1+3).

НХЛ Регулярный чемпионат «Чикаго» — «Анахайм» — 8:3 (5:0, 2:3, 1:0) Голы: Строум — 13 (Кейн, Дебринкэт), 1:38 — 1:0. Дебринкэт — 33 (Кейн, Строум), 7:05 — 2:0. Кейн — 19 (Дебринкэт, Маккейб), 13:53 — 3:0. Карпентер — 3 (Кейн, К. Джонс), 17:14 — 4:0. Тэйвз — 6 (мен., Хагель), 19:32 — 5:0. Хагель — 19 (Маккейб, Мерфи), 20:19 — 6:0. Сильферберг — 5 (Стил, Махура), 24:31 — 6:1. Зеграс — 16 (бол., Стил, Линдхольм), 27:19 — 6:2. Хенрик — 12 (Фаулер, Комтуа), 27:57 — 6:3. Строум — 14 (Кейн, С. Джонс), 34:50 — 7:3. Строум — 15 (Кейн, Дебринкэт), 57:16 — 8:3Вратари: Флери (16:19 — 17:14) — Гибсон (Столарз, 20:00)Штраф: 10-6Броски: 32 (13+7+12) — 32 (6+19+7)

«Чикаго» — «Анахайм» 8:3

«Калгари» — «Вашингтон» 4:5

В составе победителей дубль сделал Александр Овечкин, благодаря чему догнал Яромира Ягра в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Форвард Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ Регулярный чемпионат «Калгари» — «Вашингтон» — 4:5 (1:0, 1:2, 2:3) Голы: Линдхольм — 28 (Годро, Андерссон), 9:40 — 1:0. Ружичка — 5 (Манджапане, Дюбе), 28:54 — 2:0. Шири — 15, 30:27 — 2:1. Овечкин — 35 (Кузнецов), 33:23 — 2:2. Шилингтон — 7 (Коулмэн), 43:45 — 3:2. Манта — 3 (Бэкстрем, Дженсен), 48:21 — 3:3. Дауд — 8 (Юнссон Фьелльбю, Дженсен), 51:50 — 3:4. Овечкин — 36 (п.в., Уилсон, Дженсен), 58:12 — 3:5. Линдхольм — 29 (Тоффоли, Андерссон), 59:20 — 4:5Вратари: Владарж (58:01 — 58:12, 58:26 — 59:20, 59:34) — ВанечекШтраф: 6-2Броски: 35 (9+15+11) — 27 (9+7+11)