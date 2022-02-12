В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет в «Хонда Центре» 12 февраля. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Анахайм»

В 48 играх калифорнийская команда смогла завоевать 55 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона она находится на третьем месте и опережает конкурентов не из зоны плей-офф на 6 пунктов.

В конце прошлого месяца «Анахайм» немного улучшил свое положение в дивизионе благодаря четырем победам в пяти поединках. А в одном из проигранных матчей «Дакс» взяли 1 балл.

Успешная серия «уток» стартовала с поединков против «Тампы-Бэй» (5:1) и «Бостона» (5:3). А ту самую осечку подопечные Далласа Икинса допустили в гостевой встрече с «Торонто» (3:4 Б).

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После поединка с «Мэйпл Лифс» «Анахайм» прихлопнул «Монреаль» (5:4) и «Оттаву» (2:1). Перед самой паузой в НХЛ «кряквы» сгоняли в Мичиган, где оказались слабее «Детройта» (1:2 ОТ).

«Сиэтл»

Коллектив из Сиэтла поучаствовал в 47 матчах и набрал всего 34 балла. В турнирной таблице Тихоокеанского он находится на последнем месте. От ближайших конкурентов новички НХЛ отстают на 14 очков.

В конце января одна из встреч «Сиэтла» запомнилась сенсацией. В Пенсильвании «Кракен» переиграл «Питтсбург» в овертайме (2:1 ОТ). А после яркого поединка на «PPG Paints-Арене» команда потерпела три поражения в четырех матчах.

Сперва банда Дэйва Хэкстола неудачно посетила «Мэдисон Сквер Гарден», где уступила «Рейнджерс» (2:3). Затем «Кракен» остался без очков и в замесе с «Бостоном» в «ТД Гарден» (2:3).

Очередные 2 балла «Сиэтл» захватил в противостоянии с «Айлендерс» (3:0). После паузы в НХЛ команда Хэкстола дома принимала «Аризону». Увы, но публика «Клаймат Пледж Арены» увидела крупное поражение своих любимцев (2:5).

Коэффициенты

Победа «Анахайма» в этой встрече оценивается в 2.12, на ничью букмекеры дают кэф 4.48, а на «Сиэтл» — 3.03.

Прогноз

«Дакс» продолжают активно бороться за плей-офф. Их высокая позиция в Тихоокеанском дивизионе еще не гарантирует им участие в Кубке Стэнли, поэтому в поединках с соперниками уровня «Сиэтла» команда Икинса обязана брать очки .

Ставка

В «Хонда Центре» «Кракен», безусловно, будет огрызаться, но с нулем у себя дома «утки» не останутся. Наши прогноз и ставка — «Анахайм» не проиграет + ТБ 4.5 за 2.10.