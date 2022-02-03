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    «Миннесота» покинет «Чикаго» с +2 очками?

    «Чикаго» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 2.08) на хоккейный матч НХЛ 3 февраля 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Чикаго» — «Миннесота»
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    Джоэль Эрикссон
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Чикаго» будет принимать «Миннесоту». Игра пройдет в «Юнайтед Центре» 3 февраля. Начало встречи — в 05:30 мск. «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 03 Февраля 2022 года

    «Чикаго»

    Сыграв в 45 матчах, команда из Иллинойса собрала всего 39 баллов, из-за чего она уже давно буксует на седьмом месте в Центральном дивизионе и отстает от плей-офф зоны на 18 очков.

    В первой половине января «Чикаго» взорвался, выдав 4-матчевую беспроигрышную серию, после которой на команду еще сильнее посыпались неудачи, начавшиеся с выезда в Сиэтл, где «Блэкхокс» уступили «Кракену» (2:3 Б).

    Коэффициенты матча Чикаго — Миннесота

  • 1
  • 3.25
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.90
  • Ставка
    •

    В двух следующих встречах парни Дерека Кинга безуспешно противостояли «Миннесоте» (1:5, 3:4 ОТ), а еще в одной игре серии «Би-Хокс» всухую слились «Колорадо» (0:2).

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    Размочили череду потерь хоккеисты из Иллинойса в результативной зарубе с «Детройтом» (8:5). Однако в двух следующих матчах «Блэкхокс» опять остались ни с чем из-за «Колорадо» (4:6) и «Ванкувера» (1:3).

    «Миннесота»

    Парни из Сент-Пола скатали 40 поединков, захватив в них 57 очков. В таблице Центрального дивизиона команда поднялась на третье место, подвинув по дополнительным показателям «Сент-Луис».

    Последний раз «Миннесота» покидала площадку в статусе проигравшей 17 января. Тогда «дикари» в Денвере зарубились с «Колорадо» и уступили «альпинистам» только в серии буллитов (3:4 Б).

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    • После матча с «Эвеланш» команда Дина Эвансона начала собирать цепочку без поражений, которая к 31 января дошла до пяти поединков, а стартанула она с двойного выноса «Чикаго» (5:1, 4:3 ОТ).

    В третьей встрече беспроигрышной серии «Миннесота» убила на своем льду «Монреаль» (8:2). Два последних матча «дикари» провели в Нью-Йорке, где сперва шлепнули «Рейнджерс» (3:2), а затем достали и «Айлендерс» (4:3).

    Коэффициенты

    В этом матче победа «Чикаго» оценивается в 3.30, а на «Миннесоту» букмекеры дают кэф 1.95. Ничейный результат эксперты рассматривают за 4.72.

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    Прогноз

    Два недавних очных матче с «Блэкхокс» команда Эвансона закончила победами. При этом в одном поединке она вынесла «ястребов» в одну калитку.

    После 2-матчевого противостояния «Минни» успела оформить еще 3 победы, забросив суммарно 15 шайб. Находясь в топовой форме, она не оступится и еще в одной встрече с «Чикаго», который в шести играх из семи последних только просаживал очки.

    Ставка

    Предстоящий матч гости из Сент-Пола могут завершить крупным разгромом, на что и предлагаем поставить, но с небольшой подстраховкой. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой -1 за 2.08.

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    «Чикаго» — «Миннесота»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 03.02.2022. Прогнозы на хоккей. «Миннесота» покинет «Чикаго» с +2 очками?
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