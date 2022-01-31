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    Продолжится ли беспроигрышная серия «Миннесоты»?

    «Айлендерс» — «Миннесота». Прогноз и ставка (к. 1.89) на хоккейный матч НХЛ 31 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Айлендерс» — «Миннесота»
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    «Миннесота»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Айлендерс» будут принимать «Миннесоту». Игра пройдет на «UBS Арене» 31 января. Начало встречи — в 03:30 мск. «Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 31 Января 2022 года

    «Айлендерс»

    Команда из Юниондейла успела провести 36 матчей, в которых собрала 36 очков. В таблице Столичного дивизиона она находится на шестом месте с дистанцией в 21 балл от плей-офф зоны.

    Во второй половине января «Айлендерс» устроили 2-матчевое противостояние с «Филадельфией». Дома «островитяне» легко раскатали соперников из Пенсильвании (4:1), а на выезде — выгрызали очки в битве буллитов (4:3 Б).

    Коэффициенты матча Нью-Йорк Айлендерс — Миннесота

  • 1
  • 2.45
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 2.45
  • Ставка
    •

    После успешного замеса с «Флайерз» подопечные Барри Троца на своей площадке грохнули «Аризону» (4:0). А прервалась небольшая беспроигрышная серия «Айлс» в сражении с «Торонто» (1:3).

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    В поединке 26 числа «Айлендерс» снова встретились с «Филадельфией». Но и в этот раз ньюйоркцы не подкачали (4:3). В последней игре команда Троца на «UBS Арене» уступила «Лос-Анджелесу» (2:3).

    «Миннесота»

    Бригада из Сент-Пола скатала в регулярке 39 матчей, в которых захватила 55 баллов. В рейтинге Центрального дивизиона она закрепила за собой четвертое место, обогнав пятый «Даллас» на 9 пунктов.

    Последний раз «Миннесота» отдавала очки на чужой территории 17 января. В тот игровой день «дикари» устроили замес с «Колорадо», в котором уступили только по буллитам (3:4 Б).

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    • После поединка в Денвере парни Дина Эвансона оформили четыре победы. В матчах 22 и 23 января «Минни» дважды нагнула «Чикаго» (5:1, 4:3 ОТ). А 25 числа «дикари» уничтожили «Монреаль» (8:2).

    На следующую игру «Миннесота» отправилась в Нью-Йорк, где ее ждали «Рейнджерс». В «Мэдисон Сквер Гарден» гости из Сент-Пола оформили камбэк с 0:2 и затащили матч (3:2).

    Коэффициенты

    Победа «Айлендерс» в этой игре оценивается в 2.50. С таким же кэфом можно поставить и на победу «Миннесоты», а ничейный исход букмекеры видят за 4.40.

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    Прогноз

    В четырех последних матчах «дикари» справились с каждым соперником, забрасывая по 3+ шайбы за три периода. На данном этапе чемпионата «Миннесота» имеет более существенную мотивацию, чем «Айлендерс», за счет чего она и вытащит предстоящий матч.

    Ставка

    Ньюйоркцы поздно проснулись и начали стремительно наигрывать упущенное. Несмотря на это, в зарубе с гостями из Сент-Пола им ничего не светит. Наши прогноз и ставка — «Миннесота» победит с форой 0 за 1.89.

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    «Айлендерс» — «Миннесота»: прогноз, ставка (1.89), статистика, коэффициенты матча 31.01.2022. Прогнозы на хоккей. Продолжится ли беспроигрышная серия «Миннесоты»?
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