В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Питтсбург»

В 43 играх «пингвинам» удалось отвоевать 59 очков, благодаря чему они поднялись на второе место в Столичном дивизионе. От лидерской позиции парней из Пенсильвании отделяет всего 1 балл.

Во второй половине января «Питтсбург» идет без поражений, и длится эта серия шесть подряд поединков. Все началось в Калифорнии, где гости вытащили победу над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

Коэффициенты матча Питтсбург — Сиэтл Кракен 1 1.52 X 5.20 2 4.90 Ставка

После игры с «акулами» банда Майка Салливана поехала в Лас-Вегас и сорвала куш в противостоянии с «Голден Найтс». А по возвращении в родной город «Пингвинз» разделались с «Оттавой» (6:4).

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Позже команду ждало успешное путешествие в Огайо на встречу с «Коламбусом» (5:2). В паре последних матчей «Питтсбург» на «PPG Paints-Арене» взял верх над «Виннипегом» (3:2 Б) и «Аризоной» (6:3).

«Сиэтл»

Новички НХЛ скатали в чемпионате 42 встречи, в которых собрали всего 30 очков. Разумеется, с такими бедными показателями команда находится на последнем месте в списке Тихоокеанского дивизиона.

С 16 декабря по 16 января «Сиэтл» испытывал только негативные эмоции из-за постоянных поражений. Месячная безвыигрышная серия «Кракена» продлилась девять поединков.

Прервать же цепочку неудачных матчей команде Дэйва Хэкстола посчастливилось в домашней встрече с «Чикаго» (3:2 Б), после которой дебютанты лиги успели прихлопнуть еще и «Сан-Хосе» (3:2).

В следующем поединке на «Клаймат Пледж Арене» «Сиэтл» в одну калитку влетел «Сент-Луису» (0:5). А после победы над «Флоридой» (5:3) «Кракен» остался без очков в сражении с «Нэшвиллом» (2:4).

Коэффициенты

На «Питтсбург» в этом матче букмекеры предлагают зарядить за 1.55, ничья оценивается в 5.45, а успешный для «Сиэтла» результат — в 5.00.

Прогноз

В матчах с аутсайдерами чемпионата «Питтсбург» сейчас разбирается без нервов. В четырех встречах из шести последних «Пенс» не только выигрывали, но и забрасывали по 5+ голов каждому сопернику.

Несмотря на то что «Сиэтл» иногда выдает зрелищные поединки, справиться с таким «Питтсбургом» он просто не сможет .

Ставка

В домашнем матче парни Салливана разберутся с «Кракеном» и не заметят никаких попыток сопротивления. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.