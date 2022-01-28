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    На своей площадке «Питтсбург» спокойно вынесет «Сиэтл»?

    «Питтсбург» — «Сиэтл». Прогноз и ставка (к. 2.20) на хоккейный матч НХЛ 28 января 2022 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Питтсбург Пингвинз Прогнозы на Сиэтл Кракен
    Прогноз и ставки на «Питтсбург» — «Сиэтл»
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    Крис Летанг
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Питтсбург» будет принимать «Сиэтл». Игра пройдет на «PPG Paints Арене» 28 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Питтсбург» — «Сиэтл»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 28 Января 2022 года

    «Питтсбург»

    В 43 играх «пингвинам» удалось отвоевать 59 очков, благодаря чему они поднялись на второе место в Столичном дивизионе. От лидерской позиции парней из Пенсильвании отделяет всего 1 балл.

    Во второй половине января «Питтсбург» идет без поражений, и длится эта серия шесть подряд поединков. Все началось в Калифорнии, где гости вытащили победу над «Сан-Хосе» (2:1 ОТ).

    Коэффициенты матча Питтсбург — Сиэтл Кракен

  • 1
  • 1.52
  • X
  • 5.20
  • 2
  • 4.90
  • Ставка
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    После игры с «акулами» банда Майка Салливана поехала в Лас-Вегас и сорвала куш в противостоянии с «Голден Найтс». А по возвращении в родной город «Пингвинз» разделались с «Оттавой» (6:4).

    Все прогнозы на НХЛ

    Позже команду ждало успешное путешествие в Огайо на встречу с «Коламбусом» (5:2). В паре последних матчей «Питтсбург» на «PPG Paints-Арене» взял верх над «Виннипегом» (3:2 Б) и «Аризоной» (6:3).

    «Сиэтл»

    Новички НХЛ скатали в чемпионате 42 встречи, в которых собрали всего 30 очков. Разумеется, с такими бедными показателями команда находится на последнем месте в списке Тихоокеанского дивизиона.

    С 16 декабря по 16 января «Сиэтл» испытывал только негативные эмоции из-за постоянных поражений. Месячная безвыигрышная серия «Кракена» продлилась девять поединков.

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    • Прервать же цепочку неудачных матчей команде Дэйва Хэкстола посчастливилось в домашней встрече с «Чикаго» (3:2 Б), после которой дебютанты лиги успели прихлопнуть еще и «Сан-Хосе» (3:2).

    В следующем поединке на «Клаймат Пледж Арене» «Сиэтл» в одну калитку влетел «Сент-Луису» (0:5). А после победы над «Флоридой» (5:3) «Кракен» остался без очков в сражении с «Нэшвиллом» (2:4).

    Коэффициенты

    На «Питтсбург» в этом матче букмекеры предлагают зарядить за 1.55, ничья оценивается в 5.45, а успешный для «Сиэтла» результат — в 5.00.

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    Прогноз

    В матчах с аутсайдерами чемпионата «Питтсбург» сейчас разбирается без нервов. В четырех встречах из шести последних «Пенс» не только выигрывали, но и забрасывали по 5+ голов каждому сопернику.

    Несмотря на то что «Сиэтл» иногда выдает зрелищные поединки, справиться с таким «Питтсбургом» он просто не сможет.

    Ставка

    В домашнем матче парни Салливана разберутся с «Кракеном» и не заметят никаких попыток сопротивления. Наши прогноз и ставка — «Питтсбург» победит + ТБ 5.5 с коэффициентом 2.20.

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    «Питтсбург» — «Сиэтл»: прогноз, ставка (2.20), статистика, коэффициенты матча 28.01.2022. Прогнозы на хоккей. На своей площадке «Питтсбург» спокойно вынесет «Сиэтл»?
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