В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Бостон» будет принимать «Анахайм». Игра пройдет в «ТД Гарден» 25 января. Начало встречи — в 03:00 мск. «Бостон» — «Анахайм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бостон»

В 43 играх бостонскому клубу удалось взять 47 очков. В турнирной таблице Атлантического дивизиона он надежно окопался в топ-4 и опередил пятый «Детройт» на 8 пунктов.

С 9 по 15 января «Бостон» выбил пять побед в ряд, положив в каждой встрече минимум треху в ворота соперников. Стартовала серия «медведей» с гостевых поединков против «Тампы» (5:2) и «Вашингтона» (7:3).

Три других матча серии подопечные Брюса Кэссиди скатали в «ТД Гарден». На своей территории «Брюинз» одержали верх над «Монреалем» (5:1), «Филадельфией» (3:2) и «Нэшвиллом» (4:3 ОТ).

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После зарубы с «хищниками» «Бостон» был опозорен «Каролиной» 19 января (1:7). Однако зацикливаться на той встрече «спицы» не стали. В двух следующих играх они победили «Вашингтон» (4:3) и «Виннипег» (3:2).

«Анахайм»

Калифорнийцы провели 43 встречи, в которых заработали 47 очков. В турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона «утята» занимают второе место и отстают от лидеров рейтинга на 3 пункта.

После домашней победы над «Детройтом» 10 января (4:3 Б) «Анахайм» пережил серию поражений из четырех матчей. Во всех тех поединках «Дакс» суммарно пропустили 16 голов.

Стартовала череда потерь со встречи с «Питтсбургом» в Калифорнии (1:4). После матча с «Пингвинз» подопечные Далласа Икинса уступили «Миннесоте» (3:7), «Чикаго» (0:3) и «Колорадо» (0:2).

Настоящей сенсацией «Анахайм» выстрелил в последнем поединке. В «Хонда Центре» «кряквы» принимали «Тампу-Бэй», которую решили не щадить и подарили Василевскому набор из пяти шайб (5:1).

Коэффициенты

Поставить на «Бостон» в этой игре букмекеры дают возможность с кэфом 1.66, ничья оценивается в 5.15, а победа «Анахайма» — в 4.38.

Прогноз

Бостонцы допустили лишь одну осечку в восьми последних матчах, в то время как «Анахайм» переживает не лучший период в регулярке, проигрывая почти в каждой встрече с крупным счетом.

На сегодняшний день «Брюинз» имеют явный перевес над «Дакс» . Особенно это будет заметно в очном матче в «ТД Гарден», где при домашней поддержке команда Кэссиди без напряга прихлопнет «утят».

Ставка

В «ТД Гарден» хозяева возьмут 2 балла и подарят зрителям «верховой» матч. Наши прогноз и ставка — «Бостон» победит + ТБ 4.5 за 1.98.