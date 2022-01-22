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    «Тампа-Бэй» не будет церемониться с «Анахаймом»

    «Анахайм» — «Тампа-Бэй». Прогноз и ставка (к. 2.74) на хоккейный матч НХЛ 22 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Анахайм» — «Тампа-Бэй»
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    «Тампа-Бэй»
    В матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Анахайм» будет принимать «Тампу-Бэй». Игра пройдет в «Хонда Центре» 22 января. Начало встречи — в 06:00 мск. «Анахайм» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Хоккей. НХЛ 22 Января 2022 года

    «Анахайм»

    После 42 матчей калифорнийцы находятся на третьем месте в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 45 очками в резерве. От преследователя не из плей-офф зоны они оторвались на 3 пункта.

    Последнюю победу в регулярке «Анахайм» отпраздновал 10 января. В тот день «кряквы» на своей площадке принимали «Детройт» и перебили «Ред Уингз» в баттле буллитов (4:3 Б).

    Коэффициенты матча Анахайм — Тампа-Бэй

  • 1
  • 3.70
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.75
  • Ставка
    •

    После встречи с «крылышками» команда Далласа Икинса вышла на лед четырежды, но не смогла набрать ни единого балла. Эта унылая серия стартовала с крупного поражения от «Питтсбурга» (1:4).

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    Забыв о домашнем поединке с «пингвинами», «Дакс» отправились в Сент-Пол, где слились «Миннесоте» (3:7). Далее в Иллинойсе банда Икинса проиграла «Чикаго» (0:3), а в Калифорнии — «Колорадо» (0:2).

    «Тампа-Бэй»

    В 41 встрече парни из Флориды смогли заработать 59 очков, благодаря чему они закрепились на позиции лидеров в Атлантическом дивизионе, опередив конкурентов на 2 пункта.

    Последнее поражение «Тампы-Бэй» случилось 9 января. На «Амали Арене» «Лайтнинг» принимали «Бостон», от которого получили полную сетку при 19 тыс. болельщиков (2:5).

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    • После поединка с «Брюинз» команда Джона Купера скатала еще четыре встречи и вынесла соперников в каждом матче с форой в 2+ шайбы. Первую победу данного отрезка «Болтс» оформили в сражении с «Баффало» (6:1).

    Две следующие встречи «Тампа-Бэй» провела на своей площадке, где не пожалела ни «Ванкувер», ни «Даллас» (1:3). В последней игре «молнии» грохнули «Лос-Анджелес» (6:4).

    Коэффициенты

    В этом матче победу «Анахайма» букмекеры видят за 3.64. Коэффициент на ничью — 4.88, а на победу «Тампы-Бэй» — 1.83.

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    Прогноз

    Ко встрече с «Анахайм», который потерпел четыре подряд поражения и пропустил суммарно 16 голов, «Тампа» подходит с четырьмя победами и общей результативностью — 19 заброшенных шайб.

    Сегодня «Болтс» настолько серьезно превосходят «Дакс», что готовы разгромить «уточек», не заметив никакого сопротивления команды Икинса.

    Ставка

    В предстоящем матче гости из Флориды разнесут площадку и не оставят от «Анахайма» живого места. Наши прогноз и ставка — «Тампа-Бэй» забьет в каждом периоде за 2.74.

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    «Анахайм» — «Тампа-Бэй»: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 22.01.2022. Прогнозы на хоккей. «Тампа-Бэй» не будет церемониться с «Анахаймом»
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